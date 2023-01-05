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Рейтинг банків України: хто отримав найбільше прибутків та збитків

Фото: рейтинг прибутковості банків очолив ПриватБанк (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Платоспроможні банки України за січень-листопад 2022 року отримали 19,429 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 22,874 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, далі йдуть банки іноземних банківських груп Укрсиббанк - 3,270 млрд гривень, Райффайзен Банк - 2,794 млрд гривень та Сітібанк - 2,385 млрд гривень.

За даними НБУ, 46 із 67 банків отримали прибуток на суму 39,106 млрд гривень, а 21 банк показав збитки на 19,677 млрд гривень.

Найбільший збиток показав державний Укрексімбанк - 7,688 млрд гривень. Далі йде банк іноземних банківських груп Сенс Банк - 5,073 млрд гривень та державний Укргазбанк - 3,754 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже вдвічі до рекордного рівня. Прибуток склав 77,530 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).

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