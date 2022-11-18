Рейтинг банків: де українці зберігають найбільше заощаджень

Станом на 1 жовтня 2022 року в 67 банках перебувало 861,2 млрд гривень коштів фізичних осіб. найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 301,3 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк - 151,0 млрд гривень.
Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк - 51,5 млрд гривень, Альфа-Банк - 44,7 млрд гривень. На п'ятому місці приватний Універсал Банк - 42,4 млрд гривень.
Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2022 року в Україні налічувалося 5516 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 1169 (на 17,5%). Найбільше відділень у державному ПриватБанку - 1294. Другий квартал поспіль банк лідирує за кількістю відділень, випередивши Ощадбанк.