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Рейтинг банков: где украинцы хранят больше всего сбережений

Фото: украинцы хранят в банках 860 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 октября 2022 года в 67 банка находилось 861,2 млрд гривен средств физических лиц. больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 301,3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк - 151,0 млрд гривен.

Далее идут банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк - 51,5 млрд гривен, Альфа-Банк - 44,7 млрд гривен. На пятом месте частный Универсал Банк - 42,4 млрд гривен.

Напомним, по состоянию на 1 октября 2022 года в Украине насчитывалось 5516 действующих структурных подразделений банков. С начала года их число сократилось на 1169 (на 17,5%). Больше всего отделений в государственном ПриватБанке - 1294. Второй квартал подряд банк лидирует по количеству отделений, опередив Ощадбанк.

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