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Рейси з України до Австрії: заборону на в'їзд продовжили до 30 червня

Новини » Суспільство     15.06.2020 - 01:49
Рейси з України до Австрії: заборону на в'їзд продовжили до 30 червня
Фото: аеропорт (РБК-Україна)

Також до переліку країн, з яких заборонено в'їзд до Австрії, входить Росія, Білорусь та інші

Австрія вирішила продовжити до кінця червня заборону на в'їзд пасажирським літакам з країн, де триває коронавірусна інфекція. Обмеження стосуються також України.

Про це повідомляє Міністерство соціальних справ, охорони здоров'я, захисту прав споживачів Австрії.

У відповідній постанові міністерства зазначається, що заборона на регулярне пасажирське авіасполучення продовжена з 15 до 30 червня для таких країн: Україна, Білорусь, Росія, Іран, Китай, а також Іспанія та Китай.

Натомість дозвіл на регулярні авіаперельоти отримали наступні країни: Нідерланди, Франція та Італія. Щодо останньої, то заборона продовжує діяти на пасажирські літаки з регіону Ломбардія. Також обмеження на пасажирське авіасполучення введено для Швеції та Португалії.

Заборона не поширюється на вантажні авіаперевезення, перельоти в інтересах держави та санітарну авіацію.

Обмеження на авіаперельоти Австрія ввела з 18 березня, а послаблення для окремих країн почне діяти вже 16 червня. Кордони будуть відкриті для пасажирів з 31 країни Європейського союзу.

Нагадаємо, раніше про відкриття туристичного авіасполучення із 16 європейських країн заявила Словаччина, проте України у цьому переліку немає.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Австріякарантинавиасообщение
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