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Рейсы киевской электрички снова отменяют. Названы маршруты

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Киев, Среда 22 декабря 2021 12:40
Рейсы киевской электрички снова отменяют. Названы маршруты Фото: в Киеве отменяют рейсы городской электрички (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве отменяют рейсы городской электрички. Говорят, что технические проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Киевпасстранса".

Сегодня отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички: 7416, 7423/7424, 7431.

Отметим, что в городе несколько дней подряд отменяют рейсы городской электрички.

Напомним, вчера также в Киеве отменили рейсы электрички.

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