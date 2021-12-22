Рейсы киевской электрички снова отменяют. Названы маршруты
Фото: в Киеве отменяют рейсы городской электрички (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
В Киеве отменяют рейсы городской электрички. Говорят, что технические проблемы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Киевпасстранса".
Сегодня отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички: 7416, 7423/7424, 7431.
Отметим, что в городе несколько дней подряд отменяют рейсы городской электрички.
Напомним, вчера также в Киеве отменили рейсы электрички.