Рейс Київ-Батумі повернувся в аеропорт "Бориспіль" незабаром після зльоту

Літак авіакомпанії SkyUp, що виконував рейс PQ421 за маршрутом Київ-Батумі, змушений був повернутися в аеропорт Бориспіль. Це сталося незабаром після зльоту.

Літак Boeing 737 з реєстраційним номером UR-SQI вилетів з аеропорту об 11:41. Але вже в районі міста Кагарлик Київської області, згідно з даними сервісу Flightradar24, літак зробив поворот і кілька кіл, після чого знову взяв курс на Бориспіль. Літак вже приземлився в аеропорту.

В авіакомпанії поки не коментували, що стало причиною даної ситуації.