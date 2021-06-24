Рейс Київ-Батумі повернувся в аеропорт "Бориспіль" незабаром після зльоту
Фото: літак SkyUp вимушено повернув літак в "Бориспіль" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Літак авіакомпанії SkyUp, що виконував рейс PQ421 за маршрутом Київ-Батумі, змушений був повернутися в аеропорт Бориспіль. Це сталося незабаром після зльоту.
Літак Boeing 737 з реєстраційним номером UR-SQI вилетів з аеропорту об 11:41. Але вже в районі міста Кагарлик Київської області, згідно з даними сервісу Flightradar24, літак зробив поворот і кілька кіл, після чого знову взяв курс на Бориспіль. Літак вже приземлився в аеропорту.
В авіакомпанії поки не коментували, що стало причиною даної ситуації.
Раніше повідомлялося, що літак авіакомпанії Wizz Air, який летів з польського Катовіце в Запоріжжі, повернувся в аеропорт вильоту і здійснив аварійну посадку.