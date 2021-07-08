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Рейс Анталия-Одесса задерживается более чем на 10 часов. МИД выясняет причину

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Киев, Четверг 08 июля 2021 12:28
Рейс Анталия-Одесса задерживается более чем на 10 часов. МИД выясняет причину Фото: задерживается рейс Анталия-Одесса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Рейс из Анталии в Одессу задерживается более чем на 10 часов. Консульство Украины в Турции выяснит причины.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Один из пассажиров рейса Анталия-Одесса обратился на "горячую линию" МИД Украины, сообщил Николенко.

"Мы немедленно поручили украинскому консульству в Анталии выяснить причину задержки рейса и заняться вопросом обеспечения пассажиров питанием. Консулы прилагают максимальные усилия, чтобы права граждан были полностью соблюдены", - заявил он.

Напомним, 1 июля были проблемы с рейсами из Турции в Украину и наоборот.

Тогда задержался ряд рейсов между Украиной и Анталией. Авиакомпания МАУ объяснила причину. Проблему решили в тот самый день.

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