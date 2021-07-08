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Рейс Анталія-Одеса затримується на більш ніж 10 годин. МЗС з'ясовує причину

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Київ, Четвер 08 липня 2021 12:28
Рейс Анталія-Одеса затримується на більш ніж 10 годин. МЗС з'ясовує причину Фото: затримується рейс Анталія-Одеса (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Рейс з Анталії до Одеси затримується на більше ніж 10 годин. Консульство України в Туреччині з’ясує причини.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Один із пасажирів рейсу Анталія-Одеса звернувся на "гарячу лінію" МЗС України, повідомив Ніколенко.

"Ми негайно доручили українському консульству в Анталії з‘ясувати причину затримки рейсу та зайнятися питанням забезпечення пасажирів харчуванням. Консули докладають максимальних зусиль, аби права українських громадян були повністю дотримані", - заявив він.

Нагадаємо, 1 липня були проблеми з рейсами з Туреччини в Україну і навпаки.

Тоді затрималася низка рейсів між Україною та Анталією. Авіакомпанія МАУ пояснила причину. Проблему вирішили в той самий день.

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