Рейс Анталія-Одеса затримується на більш ніж 10 годин. МЗС з'ясовує причину
Рейс з Анталії до Одеси затримується на більше ніж 10 годин. Консульство України в Туреччині з’ясує причини.
Про це повідомив в коментарі РБК-Україна речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
Один із пасажирів рейсу Анталія-Одеса звернувся на "гарячу лінію" МЗС України, повідомив Ніколенко.
"Ми негайно доручили українському консульству в Анталії з‘ясувати причину затримки рейсу та зайнятися питанням забезпечення пасажирів харчуванням. Консули докладають максимальних зусиль, аби права українських громадян були повністю дотримані", - заявив він.
Нагадаємо, 1 липня були проблеми з рейсами з Туреччини в Україну і навпаки.
Тоді затрималася низка рейсів між Україною та Анталією. Авіакомпанія МАУ пояснила причину. Проблему вирішили в той самий день.