"Рейнджерс" розгромили "Коламбус", "Едмонтон" дотиснув "Сент-Луїс": всі шайби вечора НХЛ

Коротка програма ігрового дня регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги обмежилася двома поєдинками. Перемоги здобули "Нью-Йорк Рейнджерс" і "Едмонтон Ойлерз".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
У Нью-Йорку в протистоянні з "Коламбусом" після безгольового першого періоду "Рейнджерс" повели в середині другого, коли Панарін поцілив під дальню стійку після виграного вкидання. Закріпив перевагу господарів Факс, який реалізував більшість після перехоплення Крайдера.
На старті третьої 20-хвилинки Сіллінджер вдало зіграв на добиванні та повернув "Блю Джекетс" у гру. Гості змушені були відкритися на фінальних хвилинах, але так і не змогли зрівняти рахунок. Натомість двічі пропустили в порожні ворота від Панаріна та Крайдера.
А ось в Едмонтоні "Сент-Луїс" шокував господарів двома шайбами в перші п'ять хвилин. Томас реалізував більшість із правої зони вкидання, а Бучнєвіч завершив момент перед воротами. Утім, ще до кінця періоду "Ойлерз" один гол відіграли – Хайман на "п'ятаку" проштовхнув шайбу за лінію.
Він же зрівняв рахунок на початку другої 20-хвилинки, скориставшись передачею Макдевіда. Більше команди до кінця основного часу не забивали, тож довелося грати овертайм. Там удача посміхнулася "Едмонтону". На останніх секундах п'ятихвилинки той же Макдевід влаштував сольний прохід і холоднокровно пробив голкіпера.
Усі результати вечора в НХЛ:
До слова, напередодні капітан "Сент-Луїса" Шенн влаштував бійку з хуліганом "Вінніпега" Лаурі.
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