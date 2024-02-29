"Рейнджерс" разгромили "Коламбус", "Эдмонтон" дожал "Сент-Луис": все шайбы вечера НХЛ

В Нью-Йорке в противостоянии с "Коламбусом" после безголевого первого периода "Рейнджерс" повели в середине второго, когда Панарин попал под дальнюю штангу после выигранного вбрасывания. Закрепил преимущество хозяев Факс, реализовавший большинство после перехвата Крайдера.

На старте третьей 20-минутки Силлинджер удачно сыграл на добивании и вернул "Блю Джекетс" в игру. Гости вынуждены были открыться на финальных минутах, но так и не смогли сравнять счет. Зато дважды пропустили в пустые ворота от Панарина и Крайдера.

А вот в Эдмонтоне "Сент-Луис" шокировал хозяев двумя шайбами в первые пять минут. Томас реализовал большинство из правой зоны вбрасывания, а Бучневич завершил момент перед воротами. Впрочем, еще до окончания периода "Ойлерз" один гол отыграли – Хайман на "пятаке" протолкнул шайбу за линию.

Он же сравнял счет в начале второй 20-минутки, воспользовавшись передачей Макдэвида. Больше команды до конца основного времени не забивали, так что пришлось играть овертайм. Там удача улыбнулась "Эдмонтону". На последних секундах пятиминутки тот же Макдэвид устроил сольный проход и хладнокровно пробил голкипера.

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