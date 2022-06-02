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"Рейнджерс" разгромили "Тампу" и повели в финале Восточной конференции НХЛ

Фото: "Рейнджеры" победно начали финальную серию (twitter.com/NYRangers)
Автор: Антон Федорцив

С восьми шайб на двоих начали финальный поединок Восточной конференции Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НХЛ, Восточная конференция, плей-офф, 1-й матч

"Рейнджерс" – "Тампа-Бэй" – 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Шайбы: Крайдер, 01:11, Ватрано, 27:50, Хытил, 30:09, 35:43, Панарин, 50:30, Зибанеджад, 56:06 – Стэмкос, 07:18, Палат, 28:32

На родном "Мэдисон Сквер Гардене" нью-йоркцам хватило 70 секунд, чтобы открыть счет. Крайдер после передачи Зибанеджада оказался один перед воротами и технично переиграл кипера. В ответ Стэмкос точно пробил из зоны левого защитника.

К концу первого периода "Тампа" упустила несколько моментов и, в конце концов, поплатилась за это во второй 20-минутке. И если на шайбу Ватрано (сориентировался после силовой борьбы и попал в верхний угол) "молнии" ответили голом Палата на добивании, то отреагировать на дубль Хытила не смогли.

Лишил "Тампу" возможности "подняться" в 3-м периоде Панарин. Россиянин воспользовался несогласованностью защитников гостей и забросил уже через 30 секунд от начала. Снял же все вопросы о победителе матча Зибанеджад, который из круга вброса пробил точно в дальнюю девятку.

Таким образом, "Рейнджерс" неожиданно повели в серии до четырех побед. Второй финальный матч состоится в Нью-Йорке 4 июня.

К слову, "Колорадо" повел в финальной серии Запада после голевой феерии с "Эдмонтоном".

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