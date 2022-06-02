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"Рейнджерс" розгромили "Тампу" та повели у фіналі Східної конференції НХЛ

Фото: "Рейнджери" переможно розпочали фінальну серію (twitter.com/NYRangers)
Автор: Антон Федорців

Із восьми шайб на двох розпочали фінальний двобій Східної конференції Національної хокейної ліги "Нью-Йорк Рейнджерс" і "Тампа-Бей Лайтнінг".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результат поєдинку.

НХЛ, Східна конференція, плей-офф, 1-й матч

"Рейнджерс" – "Тампа-Бей" – 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Шайби: Крайдер, 01:11, Ватрано, 27:50, Хитіл, 30:09, 35:43, Панарін, 50:30, Зібанеджад, 56:06 – Стемкос, 07:18, Палат, 28:32

На рідному "Медісон Сквер Гардені" нью-йоркцям вистачило 70 секунд, щоб відкрити рахунок. Крайдер після передачі Зібанеджада опинився наодинці перед воротами й технічно переграв кіпера. У відповідь Стемкос влучно пробив із зони лівого оборонця.

До кінця першого періоду "Тампа" змарнувала кілька нагод і, зрештою, поплатилася за це в другій 20-хвилинці. І якщо на шайбу Ватрано (зорієнтувався після силової боротьби й поцілив у верхній кут) "блискавки" відповіли голом Палата на добиванні, то відреагувати на дубль Хитіла не змогли.

Позбавив "Тампу" можливості "підвестися" в 3-му періоді Панарін. Росіянин скористався неузгодженістю оборонців гостей і закинув вже за 30 секунд від початку. Зняв же всі запитання щодо переможця матчу Зібанеджад, який із кола вкидання пробив точно в дальню дев'ятку.

Таким чином, "Рейнджерс" несподівано повели в серії до чотирьох перемог. Другий фінальний матч відбудеться в Нью-Йорку 4 червня.

До слова, "Колорадо" повів у фінальній серії Заходу після гольової феєрії з "Едмонтоном".

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