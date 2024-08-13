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"Рейнджерс" – "Динамо": де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Глазго, Вівторок 13 серпня 2024 17:45
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"Рейнджерс" – "Динамо": де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів Фото: Андрій Ярмоленко (в центрі) забив "Джерс" у Любліні (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" зустрінеться з шотландським "Рейнджерс" на виїзді в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 2024/25.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Рейнджерс" – "Динамо" відбудеться 13 серпня в Глазго. Поєдинок прийме стадіон "Гемпден Парк". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Пряма трансляція поєдинку вітчизняного гранда буде доступна у цифровому мовленні T2 на телеканалі "2+2". Переглянути матч у кабельних мережах і на онлайн-платформах можна буде на клубному каналі "Динамо TV". Також двобій покажуть на YouTube-каналі ФК "Динамо" Київ безпосередньо в цій новині.

Раніше "Динамо" втратило перемогу над "Рейнджерс" у домашньому поєдинку. Ярмоленко відкрив рахунок під завісу першої половини. Проте, в доданий арбітром до другої половини час Дессер вирвав нічию для шотландців.

У разі перемоги над "Рейнджерс" у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів столичний гранд зустрінеться з переможцем протистояння "Зальцбурга" та нідерландського "Твенте". Австрійці виграли перший матч (2:1). Сильніший в плей-офф кваліфікації потрапить в основну сітку головного єврокубка.

До слова, раніше "Динамо" в гостях здолало "Верес" із голами Шапаренка та Буяльського.

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