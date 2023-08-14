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Рейди ЗСУ у пониззі Дніпра поставили російську армію перед дилемою, - британська розвідка

Фото: ЗСУ створили проблему для російської армії у пониззі Дніпра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За останній тиждень уздовж нижньої течії Дніпра спалахнули бої невеликого масштабу. Це поставило російських генералів перед дилемою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, українські сили проводили рейди або створювали невеликі плацдарми в нових місцях на східному березі, що утримується Росією. Це відбувалося на додаток до розширення плацдарму, який Україна підтримує біля зруйнованого Антонівського мосту із червня 2023 року. Деякі з цих операцій, ймовірно, використовували ротацію місцевих російських сил.

За даними британської розвідки, також тривають зіткнення за контроль над невеликими островами в Дніпровському лимані.

"Перед російським командуванням стоїть дилема: зміцнювати цей район або перекидати війська на схід - у райони основних контрнаступальних операцій України", - зазначають у Міноборони Британії.

Ситуація навколо Дніпра

Нагадаємо, нещодавно Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російські джерела заявив, що українські сили висадилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області та нібито прорвали російську оборону вглиб до 800 метрів.

При цьому у Міноборони України пізніше спростували інформацію про нібито прорив ЗСУ.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що заяви про просування ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області шкодять захисникам. За її словами, українські військові закликають зберігати інформаційну тишу.

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