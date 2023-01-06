Рейди з вилучення гривні та наступ окупантів у двох напрямках, - зведення Генштабу

Так, у Каховці Херсонської області російські окупанти намагаються заборонити оборот української гривні, здійснюють рейди торговими точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару, у разі виявлення українських грошей.

У зв'язку з високою ефективністю засобів вогневого ураження сил оборони, у місті Старобільськ Луганської області противник посилив адміністративний та контррозвідувальний режими. Окупанти перевіряють мобільні телефони місцевих мешканців. Особлива увага приділяється особам, які мають у списках номери абонентів українських операторів зв'язку.

За наявною інформацією, з 1 січня, у Донецьку, співробітники так званих військових комісаріатів розпочали збір інформації про громадян 2006 року народження для постановки на військовий облік.

Ситуація на фронтах

Минулої доби противник завдав 17 авіаційних ударів і здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і щодо цивільної інфраструктури.

Небезпека авіаційних та ракетних ударів супротивника залишається на всій території України.

Основні зусилля противник зосереджується на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне становище на Куп'янському та Авдіївському напрямах, успіху немає.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка та Майдан Луганської області та Спірне, Соледар, Червона Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Первомайське, Мар'їнка та Перемога Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілка, Стариця, Огарьове, Гатище, Вовчанськ, Устинівка та Фиголівка Харківської області.

На Куп'янському напрямку зафіксовано ворожий вогонь у районах населених пунктів Тавільжанка, Дворічна, Ольшана, Сеньківка, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне та Берестове Харківської області та Куземівка, Новоселівське та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Макіївка, Майданчик, Кузьмівно та Діброва у Луганській області.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв Верхньокам'янку, Спірне, Берестове, Білогорівку, Веселе, Яковлівку, Соледар, Червону Гору, Бахмут, Кліщіївку, Білу Гору, Курдюмівку, Диліївку, Озарянівку, Північне, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогненну поразку потрапили Красногорівка, Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли Микільське, Вугледар та Пречистівку Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка, Зелене Поле та Новопілля Донецької області; Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Щербаки, Степове та Приморське Запорізької області та Нікополь в Дніпропетровській області.

На Херсонському напрямку, зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Чорнобаївка та Токарівка.

Авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Також протягом доби наші захисники збили ворожий літак Су-25 і вертоліт Мі-8.

Наші підрозділи ракетних військ та артилерії зазнали вогневої поразки 2 районів зосередження живої сили та військової техніки противника.

Нагадаємо, минулої доби українські військові знищили ще 810 окупантів і збили ворожі літак і вертоліт. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 109 тисяч своїх військових.

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