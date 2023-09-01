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Рейды Тищенко в call-центры. Стало известно, что нардеп приходил в сопровождении депутата Киевского облсовета Мешкова

Пятница 01 сентября 2023 20:57
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Рейды Тищенко в call-центры. Стало известно, что нардеп приходил в сопровождении депутата Киевского облсовета Мешкова Фото: народный депутат Николай Тищенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Народный депутат Николай Тищенко, которого в январе этого года исключили из фракции "Слуга народа", отметился несколькими рейдами в киевские колцентры, подозреваемые в сотрудничестве с РФ. Сопровождал его депутат Киевского областного совета Алексей Мешков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo.

Как известно, народный депутат Николай Тищенко отметился организацией "выездных мер" по адресам кол-центров в конце июля. Тогда нардеп объявил, что они работают в РФ.

На помощь нардеп призвал правоохранителей и Алексея Мешкова, ныне являющегося депутатом Киевского областного совета. На фото и видео он запечатлен в темных очках и спортивном костюме.

Рейды Тищенко в call-центры. Стало известно, что нардеп приходил в сопровождении депутата Киевского облсовета Мешкова

Стоит отметить, что ранее в сети была распространена запись, где человек голосом, похожим на голос нардепа Тищенко, обсуждает создание схемы "заработка" на колл-центрах, обещает решать дела на всех уровнях, договариваться с правоохранительными органами и судами.

Такие услуги Тищенко вроде бы готов предоставлять за ежемесячные выплаты в размере нескольких миллионов. Сам нардеп отрицает правдивость этих записей.

При этом упоминается, что кол-центры, которые нельзя трогать, принадлежат определенному человеку (его личность не раскрывается). На записях "Тищенко" передает послание этому человеку: составить список конкурентов и добавить в него "2-3 своих контора" (вероятно, для конспирации).

Голос собеседника также похож на голос Мешкова.

"На других записях человек с голосом, похожим на Мешкова, представляясь как "неравнодушный гражданин", сообщает правоохранителей о том, куда бегут работники такого кол-центра. Вряд ли такое "партнерство" является искренней попыткой навести порядок в стране. Это больше похоже на банальный рэкет, но с мандатом депутата", - говорится в статье.

Напомним, в июле 2019 года Мешков, по данным журналистов, был обвинен в Голосеевском районном суде Киева в рамках уголовного производства №12019100000000747 по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное группой лиц).

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Николай Тищенко
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