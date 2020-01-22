"Рейдеры" Микитася намерены уволить сотрудников "Киевметростроя", участвовавших в митингах

Новый директор ПАО "Киевметрострой" Константин Салий, которого связывают со скандальным экс-главой строительной компанией "Укрбуд" Максимом Микитасем, анонсировал увольнение сотрудников предприятия, которые принимали участие в митингах против рейдерского захвата предприятия. Об этом Салий заявил во время пресс-конференции в "Интерфакс-Украина".

"Мы проведем оценку трудовых ресурсов и проверим, кто действительно работает, а кто не хочет работать и только ходит на митинги", - сказал Салий.

Он также пояснил, как именно будут идентифицировать таких сотрудников.

"Мы соберем митингующих сотрудников "Киевметростроя", они покажут свои удостоверения. Если они действительно сотрудники – мы проведем с ними беседу. Если эти люди работают по трудовым договорам, то, простите, с ними работать мы не будем", - добавил Салий.

Отметим, значительная часть трудового коллектива "Киевметростроя" осудила действия нового руководства. Сотрудники предприятия уже несколько раз выходили на митинги против "рейдеров", которые, по их словам, пытались с помощью "титушек" захватить контроль над предприятием.

Напомним, в среду, 22 января представители "Киевметростроя" провели в Киеве пресс-конференцию. Однако, журналисты фактически сорвали мероприятие, задавая вопросы о нарушениях закона и связях с бизнесменом Максимом Микитасем.

Как ранее писало РБК-Украина, в ПАО "Киевметрострой" официально заявили об очередной попытке рейдерского захвата предприятия со стороны экс-главы строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася.

Представители ПАО "Киевметрострой" также официально обратились в правоохранительные органы с целью недопущения противоправных действий, которые могут привести к захвату предприятия.