В "Киевметрострое" заявили об очередной попытке захвата "рейдерами" Микитася

иллюстративное фото (УНИАН)

В компании заявили уже о второй попытке в этом случае захватить контроль над предприятием

В ПАО "Киевметрострой" официально заявляют об очередной попытке рейдерского захвата предприятия со стороны экс-главы строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася, который недавно пытался покинуть пределы страны, несмотря на запрет суда. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на официальный пресс-релиз на сайте компании.

"Сообщаем, что уже во второй раз, 21 января 2020 года, в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований вопреки действующей постановлении Хозяйственного суда Киевской области по делу № 911/3136/19 от 19.12.2019 года была внесена запись о незаконной смене генерального директора ПАО "Киевметрострой". Предыдущая попытка смены генерального директора, которая состоялась 27 декабря 2019 г., уже была отменена приказом министра юстиции №4296/5 от 28.12.2019, но частный нотариус Змисловская, вопреки четкому запрету менять директора общества, установленного определением суда, зарегистрировала очередного незаконно избранного директора общества", – отметили в "Киевметрострое".

В компании уверены, что данные действия являются проявлением длительной попытки рейдерского захвата общества со стороны бизнесмена Максима Микитася.

"Данные действия есть ни что иное, как проявление длительной попытки рейдерского захвата Общества Микитасем, прямого и незаконного вмешательства в хозяйственную деятельность ОАО" Киевметрострой" с целью завладения и растраты имеющихся у Общества активов и средств", - заявили в компании.

В "Киевметрострое" уверены, что правовую оценку действиям таких лиц должны дать суды и правоохранительные органы после рассмотрения соответствующих заявлений, поданных акционерами и обществом с целью защиты их интересов.

Напоминаем, что 17 декабря 2019 года была попытка рейдерского захвата управления обществом путем проведения внеочередного собрания акционеров общества лицами, которые не имели на то полномочий и с многочисленными грубыми нарушениями действующего законодательства Украины.

"Несмотря на распространяемые заявления, общество работает в штатном плановом режиме и выполняет взятые на себя обязательства перед заказчиками, с обязательствами по строительству двух станций метро Сырецко-Печерской линии на жилой массив Виноградарь. Метро строится согласно сроков и видов работ, определенных договором в период с 2018 по 2021 гг." - заверили на предприятии.

Представители ПАО "Киевметрострой" также официально обратились в правоохранительные органы с целью недопущения противоправных действий, которые могут привести к захвату предприятия.

Как ранее писало РБК-Украина, в ПАО "Киевметрострой" незаконно произошла смена директора. Так, согласно документу, новым руководителем "Киевметростроя" был избран Константин Иванович Салий. Датой назначения указано 4 января 2019 года, однако официальных сообщений на сайте "Киевметростроя" об этом до сегодняшнего дня не было.

17 декабря 2019 года наблюдательный совет "Киевметростроя" провел собрание акционеров, где незаконным образом попытался изменить состав наблюдательного совета "Киевметростроя" и назначить своего руководителя. Однако, комиссия при Министерстве юстиции назвала такие действия "серьезным нарушением и вопиющим фактом" и отменила это решение.