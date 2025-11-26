Революція в зображенні: Samsung презентувала дисплеї з Micro RGB в Україні

Samsung Electronics почала продажі в Україні дисплеїв із технологією Micro RGB - першою у своєму класі системою побудови екрана, яка забезпечує найвищу точність кольорів і яскравість.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Samsung.
Samsung Electronics оголосила про старт продажів в Україні своїх телевізорів з абсолютно новою екранною технологією - Micro RGB. Це перше у світі рішення такого типу, яке змінює принцип формування зображення та відкриває новий етап у розвитку дисплеїв.
Компанія називає Micro RGB технологією, що поєднує мікророзмірні світлодіоди та індивідуальне керування кожним кольором, завдяки чому дисплеї забезпечують максимальну точність кольорів, високу яскравість і глибокий контраст без засвічень.
Micro RGB - це перший у світі дисплей, побудований на індивідуально керованих червоних, зелених та синіх мікросвітлодіодах, кожен розміром менше 100 мікронів.
На відміну від традиційних LED- або Mini LED-панелей, де використовується загальна підсвітка з великими зонами затемнення, у Micro RGB кожен крихітний світлодіод відповідає за власний колірний канал. Така архітектура дозволяє точно керувати світлом і отримати найвищу на ринку точність кольорів.
Компанія наголошує, що Micro RGB - це окремий клас дисплеїв, що поєднує переваги мікросвітлодіодної технології та великі формати.
Однією з перших моделей, що виходить в Україні, є телевізор із діагоналлю 115 дюймів. Він має надтонкий металевий корпус Metal SuperSlim, що мінімально впливає на товщину конструкції та дозволяє органічно інтегрувати телевізор у будь-який інтер’єр.
В дисплеях із Micro RGB використовуються індивідуально керовані червоні, зелені та сині мікро-світлодіоди (розміром менше 100 мкм) для кожного субпікселя.
Це забезпечує точне керування кожним кольоровим каналом і дозволяє досягти 100% покриття колірного простору BT.2020 - стандарту високоточної передачі кольорів.
Технологія Micro RGB Precision Color забезпечує коректне відтворення понад 2 140 кольорів, а також 110 додаткових тонів шкіри, що підтверджують сертифікації VDE та PANTONE.
Глибина чорного та контраст створюються за рахунок індивідуального управління кожним RGB-світлодіодом. Це дозволяє уникати засвічування світлих ділянок та забезпечує чітке промальовування деталей у темних сценаx.
Технологія Micro RGB HDR+ додатково оптимізує елементи на світлих і темних фрагментах зображення, підтримуючи стандарт HDR10+.
Для перегляду за яскравого освітлення передбачений екран Glare Free - фірмова технологія Samsung, сертифікована UL. Покриття мінімізує відблиски, зберігаючи природні кольори та глибину чорного навіть у денному світлі.
Телевізор оснащений процесором Micro RGB AI, що використовує 128 нейронних мереж для покадрової обробки зображення. Процесор аналізує кожну сцену та автоматично підсилює контраст, чіткість і колірну гаму.
Технологія AI масштабування 4K Pro збільшує роздільну здатність контенту до 4K, зменшує шуми та підвищує деталізацію на великому екрані.
Також завдяки використанню штучного інтелекту покращено відтворення динамічних сцен, оптимізацію спортивних та швидких відео. А Auto HDR Remastering Pro інтелектуально перетворює SDR-контент у якість, подібну до HDR.
Звук формує система Dolby Atmos із динаміками верхніх каналів, які створюють ефект об’ємного аудіо.
Технологія Object Tracking Sound+ (OTS+) дозволяє звуку рухатися за об’єктами на екрані, а Active Voice Amplifier Pro автоматично підсилює діалоги у шумному середовищі. Для синхронізованої роботи телевізора та саундбара використовується Q-Symphony.
Для геймерів передбачена покращена плавність рухів із Motion Xcelerator 144 Гц, що забезпечує графіку до 4K та 144 Гц для ПК-ігор.
Автоматичний ігровий режим з AI оптимізує параметри відповідно до жанру гри. Гравці можуть налаштовувати процес через Панель ігрових налаштувань, підтримуються ультраширокі формати 21:9 і 32:9.
Плавний геймплей без затримок гарантує FreeSync Premium Pro.
Телевізор працює на One UI на базі Tizen і отримуватиме оновлення операційної системи протягом семи років.
Безпеку забезпечує платформа Samsung Knox, яка захищає персональні дані користувачів на рівні апаратних і програмних рішень.
Серед нових функцій:
Генеративні шпалери - створення фонових зображень за допомогою ШІ за заданими ключовими словами.
Pet Care - вбудований мікрофон розпізнає шуми (наприклад, гавкіт), й автоматично вмикає знайомий контент, щоб заспокоїти тварину.
Режим AI Energy - автоматично регулює яскравість і знижує енергоспоживання.
SmartThings - телевізор може підключати й керувати розумними пристроями, сумісними з Matter і HCA. Можна отримувати сповіщення та використовувати 3D-мапу будинку.
Універсальні жести з Galaxy Watch - можливість керувати телевізором жестами зі смартгодинника.
Елегантний металевий дизайн телевізора Metal SuperSlim у надтонкому корпусі доповнює екологічний пульт SolarCell Remote, який працює від сонячної батареї та не потребує змінних акумуляторів.
Телевізори Samsung Micro RGB уже доступні в офіційному інтернет-магазині Samsung та мережі COMFY.