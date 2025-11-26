Революція в зображенні: Samsung презентувала дисплеї з Micro RGB в Україні

Нова технологія Micro RGB вже в Україні

Samsung Electronics оголосила про старт продажів в Україні своїх телевізорів з абсолютно новою екранною технологією - Micro RGB. Це перше у світі рішення такого типу, яке змінює принцип формування зображення та відкриває новий етап у розвитку дисплеїв.

Компанія називає Micro RGB технологією, що поєднує мікророзмірні світлодіоди та індивідуальне керування кожним кольором, завдяки чому дисплеї забезпечують максимальну точність кольорів, високу яскравість і глибокий контраст без засвічень.

Фото: технологія Micro RGB в екранах Samsung забезпечує максимальну точність кольорів (samsung.com)

Як працює технологія Micro RGB

Micro RGB - це перший у світі дисплей, побудований на індивідуально керованих червоних, зелених та синіх мікросвітлодіодах, кожен розміром менше 100 мікронів.

На відміну від традиційних LED- або Mini LED-панелей, де використовується загальна підсвітка з великими зонами затемнення, у Micro RGB кожен крихітний світлодіод відповідає за власний колірний канал. Така архітектура дозволяє точно керувати світлом і отримати найвищу на ринку точність кольорів.

Фото: Micro RGB відрізняється від стандартних LED- або Mini LED-панелей (samsung.com)

Компанія наголошує, що Micro RGB - це окремий клас дисплеїв, що поєднує переваги мікросвітлодіодної технології та великі формати.

Однією з перших моделей, що виходить в Україні, є телевізор із діагоналлю 115 дюймів. Він має надтонкий металевий корпус Metal SuperSlim, що мінімально впливає на товщину конструкції та дозволяє органічно інтегрувати телевізор у будь-який інтер’єр.

Точність кольорів і контрастність нового покоління

В дисплеях із Micro RGB використовуються індивідуально керовані червоні, зелені та сині мікро-світлодіоди (розміром менше 100 мкм) для кожного субпікселя.

Це забезпечує точне керування кожним кольоровим каналом і дозволяє досягти 100% покриття колірного простору BT.2020 - стандарту високоточної передачі кольорів.

Фото: на екранах з Micro RGB точно відтворюються понад 2 тис. кольорів (samsung.com)

Технологія Micro RGB Precision Color забезпечує коректне відтворення понад 2 140 кольорів, а також 110 додаткових тонів шкіри, що підтверджують сертифікації VDE та PANTONE.

Глибина чорного та контраст створюються за рахунок індивідуального управління кожним RGB-світлодіодом. Це дозволяє уникати засвічування світлих ділянок та забезпечує чітке промальовування деталей у темних сценаx.

Технологія Micro RGB HDR+ додатково оптимізує елементи на світлих і темних фрагментах зображення, підтримуючи стандарт HDR10+.

Фото: Micro RGB підтримує стандарт HDR10+ (samsung.com)

Для перегляду за яскравого освітлення передбачений екран Glare Free - фірмова технологія Samsung, сертифікована UL. Покриття мінімізує відблиски, зберігаючи природні кольори та глибину чорного навіть у денному світлі.

Штучний інтелект: обробка зображення і звуку

Телевізор оснащений процесором Micro RGB AI, що використовує 128 нейронних мереж для покадрової обробки зображення. Процесор аналізує кожну сцену та автоматично підсилює контраст, чіткість і колірну гаму.

Технологія AI масштабування 4K Pro збільшує роздільну здатність контенту до 4K, зменшує шуми та підвищує деталізацію на великому екрані.

Фото: дисплеї оснащені процесором із ШІ (samsung.com)

Також завдяки використанню штучного інтелекту покращено відтворення динамічних сцен, оптимізацію спортивних та швидких відео. А Auto HDR Remastering Pro інтелектуально перетворює SDR-контент у якість, подібну до HDR.

Звук формує система Dolby Atmos із динаміками верхніх каналів, які створюють ефект об’ємного аудіо.

Технологія Object Tracking Sound+ (OTS+) дозволяє звуку рухатися за об’єктами на екрані, а Active Voice Amplifier Pro автоматично підсилює діалоги у шумному середовищі. Для синхронізованої роботи телевізора та саундбара використовується Q-Symphony.

Ігрові можливості на високому рівні

Для геймерів передбачена покращена плавність рухів із Motion Xcelerator 144 Гц, що забезпечує графіку до 4K та 144 Гц для ПК-ігор.

Автоматичний ігровий режим з AI оптимізує параметри відповідно до жанру гри. Гравці можуть налаштовувати процес через Панель ігрових налаштувань, підтримуються ультраширокі формати 21:9 і 32:9.

Плавний геймплей без затримок гарантує FreeSync Premium Pro.

Фото: Телевізор має багато смарт-функцій з ОС One UI(samsung.com)

Смарт-функції та оновлення ОС протягом 7 років

Телевізор працює на One UI на базі Tizen і отримуватиме оновлення операційної системи протягом семи років.

Безпеку забезпечує платформа Samsung Knox, яка захищає персональні дані користувачів на рівні апаратних і програмних рішень.

Серед нових функцій:

Генеративні шпалери - створення фонових зображень за допомогою ШІ за заданими ключовими словами.

Pet Care - вбудований мікрофон розпізнає шуми (наприклад, гавкіт), й автоматично вмикає знайомий контент, щоб заспокоїти тварину.

Режим AI Energy - автоматично регулює яскравість і знижує енергоспоживання.

SmartThings - телевізор може підключати й керувати розумними пристроями, сумісними з Matter і HCA. Можна отримувати сповіщення та використовувати 3D-мапу будинку.

Універсальні жести з Galaxy Watch - можливість керувати телевізором жестами зі смартгодинника.

Елегантний металевий дизайн телевізора Metal SuperSlim у надтонкому корпусі доповнює екологічний пульт SolarCell Remote, який працює від сонячної батареї та не потребує змінних акумуляторів.

Телевізори Samsung Micro RGB уже доступні в офіційному інтернет-магазині Samsung та мережі COMFY.