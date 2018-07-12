Революция в трейдинге

Никогда ранее трейдинг не был настолько удобным, а возможности трейдеров – настолько обширными.

Еще в начале прошлого века трейдер имел доступ лишь к фондовой или товарной бирже и получал котировки на длинной ленте телеграфа, а затем отдавал приказ на покупку или продажу актива в специальной конторе, движение драгоценной информации занимало не просто минуты, а иногда часы и дни.

Интернет совершил настоящую революцию в торговле. Сегодня даже розничный трейдер получает новости мгновенно и прямо на мобильный телефон, а скорость обработки его торгового приказа исчисляется миллисекундами. Сегодняшний трейдинг – это скорость и удобство, но не только. Есть еще ряд факторов, которые поменяют ваш взгляд на трейдинг.

Важность инвестирования

Зачастую мы недовольны тем, какие комиссии выплачивают по депозитам в банках. Для США это 2.5%, для стран Европы – ещё ниже. Это ниже инфляции, и значит, что, сохраняя деньги на депозите, вы с каждым годом вы теряете свои средства, становитесь беднее.

Чтобы приумножать свой капитал, важно инвестировать средства в разные активы. Никто не может предугадать будущее наверняка, но диверсификация поможет снизить риски, ведь если один актив снижается, то с большой долей вероятности другой будет в плюсе или хотя бы стабильным.

Более того, принимая собственные торговые решения, вы привыкаете нести ответственность, как следствие, благополучие, выходить за рамки выбора «по умолчанию». Выработка ответственных решений – навык важный не только в финансах, но и в жизни в целом. Именно он поможет вам сберегать и приумножать свои капиталы.

Активные инвестиции

Многие верят, что долгосрочные инвестиции – это надежно, стабильно и гарантированно прибыльно, «тише едешь, дальше будешь». Однако здесь стоит посмотреть статистике в глаза: долгосрочные вложения в валюту могут ничего не принести.

Например, доллар к основным валютам имеет тенденцию к снижению, примерно по 0.5% в год. Если же смотреть более краткосрочно, то мы видим, что за прошлый год индекс доллара потерял около 7%, а в предыдущие несколько лет укреплялся. Среднесрочные и краткосрочные колебания могут достигать 20% в год и длиться несколько лет, и здесь самое важное – это возможность оперативно зайти в рынок и выйти из него.

CFD - дверь ко всем финансовым рынкам

В наши дни торговля на финансовых рынках стала невероятно выгодной. Интернет позволил сократить число посредников, и теперь не нужно платить дополнительные банковские комиссии за сделки. Теперь достаточно просто открыть свой терминал и выбрать CFD(контракты на разницу) на любые валюты, акции, драгоценные металлы, нефть, фьючерсы или индексы, наиболее интересные для трейдинга в данный момент.

Кроме того, маржинальная торговля делает трейдинг более доступным и позволяет трейдеру иметь лишь часть суммы. Безусловно, это открывает новые возможности, но и увеличивает риски.

Платёжные системы сделали денежные переводы молниеносно быстрыми и дешевыми (а с пластиковых карт и вовсе бесплатными). Двери ко всем финансовым рынкам откроются для вас всего в несколько кликов.

Почему FxPro

FxPro – это брокер нового поколения, который сумел объединить в себе надёжность и устойчивость банка с инновационностью и быстротой принятия решений, без которых немыслим сегодняшний мир.

Мы создали продукты, которые не просто отвечают требованиям трейдеров, превосходят их:

Самые популярные торговые инструменты со всего мира в одном терминале

Низкие торговые затраты

Множество быстрых способов пополнения, часть из которых бесплатна для клиентов.

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Отдельно стоит выделить наш клентоориентировнный подход в решении проблем: в отличие от банка, где зачастую необходимо присутствие клиента, мы все решаем по телефону.

Мы помогаем клиентам становиться профессиональнее, а значит, и прибыльнее, проводя обучающие вебинары и предлагая качественную аналитику.

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