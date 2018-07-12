Революція в трейдингу

Ніколи раніше торгування не було настільки зручним, а можливості трейдерів - настільки обширними.

Ще на початку минулого року трейдер мав доступ лише до фондової або товарної біржі та отримав котирування на довгій стрічці телеграфу, а потім віддав замовлення на покупку або продаж активу в спеціальному управлінні, рух дорогоцінної інформації зайняв не просто хвилини, а іноді годин і дні.

Інтернет зробив справжню революцію в торгівлі. Сегодня навіть роздрібний трейдер отримує новини миттєво і прямо на мобільний телефон, а швидкість обробки його торгового замовлення розраховується на місісекундами. Сегодняшній трейдинг - це швидкість і зручність, але не тільки. Є ще ряд факторів, які поменяють ваш погляд на трейдинг.

Важность инвестирования



Зачастую ми незадоволені тим, які комісії виплачують за депозитами в банках. Для США це 2,5%, для країн Європи - ще нижче. Це нижче інфляції, і значить, що, зберігаючи гроші на депозит, ви з кожним роком втрачаєте свої кошти, стаєте біднее.

Щоб збільшити свій капітал, важливо інвестувати кошти в різні активи. Ніхто не може передбачити майбутнє навернука, але диверсифікація допоможе знизити ризики, адже якщо один актив знижується, то з великою долею можливостей інша буде в плюсі ​​або хоча б стабільному.

Більше того, приймаючи власні торгові рішення, ви привикаєте носити відповідальність, як слідство, добробут, вийти за рамки вибору «за замовчуванням». Виработка відповідальних рішень - навик важливий не тільки в фінансах, але і в житті в цілому. Іменно він допоможе вам зберегти і збільшити свої капітали.

Активні інвестиції



Багато людей вірять, що довгострокові інвестиції - це надійно, стабільно і гарантированно достойно, «тише їдеш, дальше будеш». Однак тут варто подивитися статистику в глазу: довгострокові вкладення в валюту можуть нічого не принести.

Наприклад, долар до основних валют має тенденцію до зниження, приблизно на 0,5% на рік. Якщо смотреть краткосрочно, то видим, що за минулий рік індекс долара втратив близько 7%, а в попередні кілька років посилився. Середньострокові та короткочасні колебані можуть досягти 20% на рік і тривати кілька років, і тут найголовніше - це можливість оперативно зайти в ринок і вийти з нього.

CFD - двері для всіх фінансових ринків



В наші дні торгівля на фінансових ринках стала незрівнянно вигідною. Інтернет дозволив скоротити число посередників, і тепер не потрібно платити додаткові банківські комісії за транзакції. Тепер досить просто відкрити свій термінал і вибрати CFD (контракти на різницю) на будь-які валюти, акції, дорогоцінні метали, нафту, ф'ючерси або індекси, найбільш цікаві для торгівлі в даний момент.

Крім того, маржинальна торгівля робить трейдинг більш доступним і дозволяє трейдеру мати лише частину суми. Безумовно, це відкриває нові можливості, але і збільшує ризики.

Платёжные системи зробили грошові перекази молниеносно швидкими і дешевими (а з пластикових карт і в усьому безкоштовно). Двері до всіх фінансових ринків відкриються для вас всього за кілька кліків.

Почему FxPro



FxPro - це брокер нового покоління, який зміг об'єднати в собі надійність і стійкість банку з інноваційністю та швидкістю прийняття рішень, без яких немислим сьогоднішній світ.

Ми створили продукти, які не просто відповідають вимогам трейдерів, перевершують їх:

Сами популярні торгові інструменти зі всього світу в одній терміналі

Низкие торговые затраты

Множество быстрых способов пополнения, частина з яких безкоштовна для клієнтів.

Піддержка на 19 локальних мовах.

Відмінно стоїть виділити наш клентоорієнтований підхід у вирішенні проблем: у відмінності від банку, де часто необхідне присутність клієнта, ми все вирішуємо по телефону.

Мы помогаем клиентам стать профессиональнее, а значит, и более прибыльнее, проводячи обучающие веб-бани і пропонуючи якісну аналітику.

Наша робота оцінюється як трейдер, так і професійна спільнота - в активі компанії більше 50 престижных нагород. І ми намір рухатися далі, збираючи сьогодні все найкраще, що є в майбутньому дні.