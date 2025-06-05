Революція безпеки: кросовер Volvo EX60 отримає інноваційні ремені безпеки

Компанія Volvo представила перший у світі мультиадаптивний ремінь безпеки. Він вміє регулювати натяг, виходячи з даних про тяжкість аварії та статуру пасажира, пропонуючи 11 різних профілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За словами представників шведського автовиробника, майбутній кросовер EX60 першим у світі отримає адаптивні ремені з можливістю ширшого регулювання обмеження натягу. У першому варіанті нового ременя запропоновано 11 профілів обмеження навантаження. Вибір того чи іншого варіанту залежатиме від дорожньої ситуації, а також ваги, статури і зростання людини.

Як працює нова система

Наприклад, для великого пасажира, якщо аварія серйозна, натяг буде максимальним для зниження ризику травми голови. У свою чергу, для худих пасажирів при легшій ДТП обмежувач навантаження частково зменшить натяг, щоб не переламати ребра. Дані на ремені будуть надходити від зовнішніх та салонних датчиків. Крім того, система регулярно оновлюватиметься "по повітрю".

Це означає, що з'являться нові сценарії, стратегії реагування плюс електроніка навчиться краще розпізнавати пасажирів. Технологію вже протестували в лабораторії безпеки Volvo Cars Safety Centre. Кросовер буде збудовано на архітектурі SPA3, частиною якої стане технологічний пакет Volvo Cars Superset.

За останніми даними, прем'єра EX60 відбудеться до кінця цього року. У продаж кросовер надійде вже наступного року, і буде запропонований тільки з електричною силовою установкою.