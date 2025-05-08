ua en ru
Чт, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Volvo відродить культову модель XC70: опубліковані перші фото

Четвер 08 травня 2025 12:30
UA EN RU
Volvo відродить культову модель XC70: опубліковані перші фото Фото: Volvo відродить культову модель XC70 (прес-служба компанії)
Автор: Константин Широкун

Компанія Volvo відродить модель XC70. Оприлюднено перші офіційні зображення нового XC70, який стане ексклюзивом для китайського ринку. Новинка – це кросовер, більший і місткіший за XC60.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У компанії підтвердили, що новинка отримає силову гібридну установку з можливістю зарядки від розетки. Такий кросовер зможе проїжджати чистою електрикою до 200 кілометрів.

Volvo використовувала індекс XC70 для позашляхової версії універсала V70, поки його не зняли з виробництва у 2016 році. Тепер шведський автовиробник дістає з полиці цю назву, але тепер її дадуть не універсалу, а класичному кросоверу. В його основу ляже модульна платформа SMA: новинці обіцяна гібридна установка, запас ходу на електриці до 200 кілометрів і швидка зарядка.

Старт продажів Volvo XC70 у Китаї намічений на кінець 2025 року, і як мінімум спочатку модель залишатиметься ексклюзивом для локального ринку. На цей рік у Volvo заплановано й інші запуски. Це представлений на початку березня електричний ліфтбек ES90, за яким піде кросовер EX60 на новій платформі SPA3.

Volvo відродить культову модель XC70: опубліковані перші фото

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Volvo Автомобільний ринок
NEWS
Зеленський у День перемоги над нацизмом: у них ідол - дід на Красній площі, у нас - герої
Зеленський у День перемоги над нацизмом: у них ідол - дід на Красній площі, у нас - герої
DAILY
Юлія Свириденко: Фонд відбудови із США – це про комерцію, а не про політику
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Юлія Свириденко: Фонд відбудови із США – це про комерцію, а не про політику