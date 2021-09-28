UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Реванш Усик - Джошуа может пройти в Киеве, но есть ряд условий

Автор: Александр Мороз

Реванш между боксерами Александром Усиком и Энтони Джошуа может пройти в Киеве на НСК "Олимпийский". Но при организации поединка есть ряд обстоятельств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Усика и его промоутера Александра Красюка.

По словам Красюка, есть ограничения по времени, в рамках которого должен состояться реванш

"Это февраль-март. "Олимпийский", зима, февраль… Ну может быть, если будет +20, было бы комфортно... Мы хотим, чтобы в Украине проходили события такого масштаба. Есть куча обстоятельств, мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы максимально воспользоваться такими шансами", - отметил он.

Напомним, на минувших выходных Усик в Лондоне сенсационно победил чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа и отобрал у него пояса WBA, IBF, WBO и IBO.

Украинец был признан победителем единогласным решением судей. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых отдали победу украинскому боксеру - 116-112, 117-114, 115-113.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр УсикЭнтони Джошуа