Рева рассказал о механизме перерасчета пенсий при большом стаже и низкой зарплате

Все изменения будут происходить в рамках бюджета Пенсионного фонда

Министр социальной политики Андрей Рева рассказал о вариантах решения проблемы низких пенсионных выплат для людей со значительным размером трудового стажа и малыми зарплатами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"...трудовой стаж людей, которые вышли на пенсию до 2000-го года, пришелся преимущественно на советские времена. И здесь возникают вопросы, потому что тогда государство регулировало зарплаты - фактически устанавливало их. К тому же были сферы, которые хронически недофинансировались", - сообщил министр.

По его словам, это повлекло за собой ситуацию, когда человек с многолетним стажем получает небольшую пенсию.

Рева сообщил, что сейчас продолжается работа по определению механизмов решения этой проблемы, обсуждаются различные варианты, но при любых условиях единственная формула пенсионного обеспечения останется неизменной.

"Первый вариант, который рассматривается, - это увеличение минимальной зарплаты. Повышаем минимальную зарплату - увеличиваются минимальная пенсия и поступления в Пенсионный фонд. У других пенсия не растет, потому что у них индексация, а вот на людей с маленькой пенсией и большим стажем это положительно повлияет", - сообщил министр.

Другой вариант - взять существующую формулу и применить при определении пенсий до 2000-го года любые 5 лет наибольшего заработка, а после этого сложить эти коэффициенты.

Рева добавил, что все изменения будут происходить в рамках бюджета Пенсионного фонда.

Напомним, 5 марта Рева сообщил, что подготовка ко второму этапу пенсионной реформы, что будет реализовываться в 2019 году, требует нейтрализации сегодняшних дисбалансов, которые обнаружила реформа на первом этапе.