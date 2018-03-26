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Рева розповів про механізм перерахунку пенсій при великому стажі і низькій зарплаті

НовиниСуспільство    26.03.2018 - 21:16
Фото: пенсійне посвідчення (Вячеслав Ратинський, УНІАН)
Фото: пенсійне посвідчення (Вячеслав Ратинський, УНІАН)

Усі зміни відбуватимуться в рамках бюджету Пенсійного фонду

Міністр соціальної політики Андрій Рева розповів про варіанти вирішення проблеми низьких пенсійних виплат для людей зі значним розміром трудового стажу та малими зарплатами. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.

"...трудовий стаж людей, які вийшли на пенсію до 2000-го року, прийшовся переважно на радянські часи. І тут виникають запитання, тому що тоді держава регулювала зарплати - фактично встановлювала їх. До того ж були сфери, які хронічно недофінансовувалися", - повідомив міністр.

За його словами, це спричинило ситуацію, коли людина з багаторічним стажем отримує невелику пенсію.

Рева повідомив, що наразі триває робота з визначення механізмів вирішення цієї проблеми, обговорюються різні варіанти, але за будь-яких умов єдина формула пенсійного забезпечення залишиться незмінною.

"Перший варіант, який розглядається, - це збільшення мінімальної зарплати. Підвищуємо мінімальну зарплату - збільшуються мінімальна пенсія та надходження до Пенсійного фонду. У інших пенсія не зростає, бо у них індексація, а ось на людей з маленькою пенсією та великим стажем це позитивно вплине", - повідомив міністр.

Інший варіант - взяти існуючу формулу та застосувати при визначенні пенсій до 2000-го року будь-які 5 років найбільшого заробітку, а після цього скласти ці коефіцієнти.

Рева додав, що усі зміни відбуватимуться в рамках бюджету Пенсійного фонду.

Нагадаємо, 5 березня Рева повідомив, що підготовка до другого етапу пенсійної реформи, що буде реалізовуватися в 2019 році, вимагає нейтралізації сьогоднішніх дисбалансів, які виявила реформа на першому етапі.

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Теги публікації: пенсии, пенсионная реформа, Андрій Рева  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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