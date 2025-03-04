Reuters знову розпочало трансляцію з центру Києва. У КМВА звернулись до СБУ

Що передувало

Сьогодні стало відомо про те, що британське агентство новин Reuters вкотре запустило онлайн-трансляцію з Майдану Незалежності у Києві.

"Вид на київський Майдан Незалежності після того, як офіційний представник Білого дому заявив, що президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні після його зіткнення з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня", - йшлося в описі під стрімом.

На відео було видно Майдан Незалежності та прапори, встановлені в пам'ять про загиблих військових, які боронили Україну.

Що кажуть в КМВА

Як повідомив Ткаченко, Reuters знову розпочало трансляцію з центру Києва. Однак запит на дозвіл проведення трансляції не надходив від агентства.

"Звернулися до СБУ. Трансляцію оперативно зупинили", - написав Ткаченко.



Не перша трансляція Reuters

18 лютого стало відомо, що Reuters запустило прямий ефір з Майдану Незалежності у Києві, але це викликало активну реакцію громадськості та влади. Після чого трансляцію було припинено.

Тоді Ткаченко відреагував на стрім іноземних журналістів і написав, що звернувся до відповідних правоохоронних органів.

Варто нагадати, що в умовах повномасштабної війни в Україні діють обмеження для громадян, зокрема на фото- та відеозйомку.