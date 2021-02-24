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Reuters заявляє про проблеми з поставками вакцин AstraZeneca в ЄС

Новость на русском → ЄС, Середа 24 лютого 2021 03:59
Reuters заявляє про проблеми з поставками вакцин AstraZeneca в ЄС Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

Фармацевтична компанія AstraZeneca планує поставити менше половини вакцин від коронавірусу в ЄС, від тієї кількості, яку планувалося поставити за контрактом у другому кварталі. Планувалося поставити 180 млн доз.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника ЄС.

Згідно з контрактом AstraZeneca з ЄС, компанія повинна була доставити у другому кварталі 180 млн доз.

Але агентству стало відомо, що компанія поставить менш як 90 мільйонів доз у другому кварталі.

У AstraZeneca у відповідь на цю інформацію заявили, що старанно працюють над підвищенням продуктивності.

"Ми сподіваємося, що зможемо наблизити наші поставки до зазначених показників у попередніх угодах про закупівлі", - сказав агентству представник компанії.

Нагадаємо, в Україні зареєстрували вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування. Рішення МОЗ прийняло вчора.

Раніше повідомлялося, що в Бразилії в першій половині 2021 року почнуть виробляти вакцину проти коронавірусу. Країна домовилася з британською фармацевтичною компанією AstraZeneca про передачу технології.

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