Reuters: компанії переглядають страхування суден після виходу РФ із "зернової угоди"
Страховики розглядають можливість заморожування покриття для будь-яких суден, які бажають вирушити в Україну. Це сталося після виходу РФ із "зернової угоди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Через зрив угоди щодо Чорноморського коридору більшість судновласників тепер утримуються від заходів в українські порти", - заявив головний операційний директор данської судноплавної групи NORDEN Крістіан Вінтер Крістенсен.
Страхування було життєво важливим для забезпечення поставок через цей коридор. Зазначається, що дії Росії оцінюються з погляду того, чи може тривати страхове покриття в тій чи іншій формі тепер.
"Деякі страхувальники спробують отримати вигоду зі значного підвищення ставок. Інші перестануть пропонувати страхове покриття", - повідомило джерело в страховій галузі.
Позиція Lloyd's of London
Страховий ринок Lloyd's of London вже помістив регіон Чорного моря до свого списку високого ризику.
"Щорічне страхування залишається чинним, але рейси в перераховані райони будуть оцінюватися індивідуально в міру їхньої появи", - сказав глава відділу морського та авіаційного транспорту в Lloyd's Market Association Ніл Робертс.
Нові витрати
Додаткові внески зі страхування від військових ризиків, які стягуються при вході в акваторію Чорного моря, необхідно оновлювати кожні сім днів. Вони вже коштують тисячі доларів і, як очікується, дорожчатимуть, а судновласники можуть не захотіти дозволяти своїм суднам заходити в зону бойових дій без згоди Росії.
"Я не думаю, що наразі є багато запитів, оскільки змусити власника працювати на минулих умовах чартеру без ініціативи буде складно", - сказало інше джерело в галузі.
Reuters повідомляє, що, ймовірно, будуть потрібні орендні ставки за ризик, крім додаткових витрат на страхування.
Вихід Росії із "зернової угоди"
Останніми тижнями російські чиновники погрожували, що Москва припинить свою участь у "зерновій угоді".
Сьогодні прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено.
Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія вчинила "черговий акт жорстокості", призупинивши дію "зернової угоди", що дозволяють експорт українського зерна. Кремль завдав "ще одного удару по найбільш вразливих верствах населення".
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