Reuters дізналося, скільки ракет ATACMS Україна використала для першого удару по РФ

Дозвіл на удари по Росії

Нагадаємо, лише кілька днів тому західні ЗМІ написали про те, що адміністрація Байдена дозволила Україні використати далекобійні ракети ATACMS для ударів по російській території.

Пізніше Axios написало, що зона застосування ATACMS, згідно з рішенням Вашингтона, нібито обмежується лише Курською областю.

Лише сьогодні, 19 листопада, заступник держсекретаря США у країнах Західної півкулі Браян А. Ніколс підтвердив зняття обмежень для України.

При цьому джерело РБК-Україна в Силах оборони сьогодні повідомило про перший український удар ракетами ATACMS. ЗСУ атакували об'єкт у Брянській області.

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