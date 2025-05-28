Путін висунув умови для припинення війни в Україні: Reuters дізналося список

За даними джерел видання, диктатор Володимир Путін наполягає на письмових зобов’язаннях західних лідерів припинити розширення НАТО на схід і скасувати частину санкцій, перш ніж погодитися на мирну угоду з Україною.

Після більш ніж двогодинної розмови з Дональдом Трампом минулого тижня президент РФ погодився працювати над меморандумом про припинення вогню, який має встановити основні умови миру.

Проте конкретних термінів і деталей досі немає - Москва готує власний "меморандум".

Умови мирної угоди

Росія вимагає, щоб Україна відмовилася від планів вступу до НАТО і прийняла нейтральний статус, а також домагається скасування частини західних санкцій та вирішення питання заморожених російських активів на Заході.

Крім того, Кремль наполягає на гарантіях захисту російськомовних в Україні.

За словами іншого співрозмовника, у разі неможливості домовитись на своїх умовах Путін має намір продемонструвати військові успіхи, щоб переконати українців і Захід, що "мир буде болючим".

Російський диктатор наполягає на виключенні України, Грузії та інших колишніх радянських республік із майбутнього членства в НАТО. Україна, навпаки, вимагає сильних гарантій безпеки від Заходу.

Путін, за даними джерел, не відмовляється від ідеї продовження бойових дій роками, незважаючи на західні санкції та економічний тиск.

Водночас Київ і європейські столиці звинувачують Москву у затягуванні переговорів, поки російські війська просуваються на сході України.

Президент США Дональд Трамп, який підтримує ідею миру з Росією, натякнув на можливе посилення санкцій, якщо Москва не активізує переговорний процес.