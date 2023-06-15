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Рецидивіст, який грабував будинки з росіянами під Харковом, отримав 10 років ув'язнення

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Харків, Четвер 15 червня 2023 14:23
Рецидивіст, який грабував будинки з росіянами під Харковом, отримав 10 років ув'язнення Фото: рецидивіст, який грабував будинки з росіянами під Харковом, отримав 10 років ув'язнення (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

Рецидивіст, який разом з росіянами грабував односельців під час окупації Харківської області проведе за ґратами 10 років. Під час окупації села він погодився стати "помічником" російського коменданта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Зловмисником виявився 62-річний мешканець селища Новий Бурлук, який раніше неодноразово відбував покарання за тяжкі злочини", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали його у вересні 2022 року під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Чугуївського району.

Суд призначив зловмиснику 10 років тюрми. На початку повномасштабного вторгнення він добровільно запропонував власний будинок для "розквартирування" загарбників і складування їхньої зброї та боєприпасів.

Також орієнтував окупантів на місцевості і "наводив" їх на помешкання односельців для пограбування. Потім рашисти разом із колаборантом вдиралися до будинків людей і, погрожуючи зброєю, забирали гроші, автомобілі, побутову техніку та інше приватне майно.

У разі спротиву - погрожували потерпілим та їхнім родичам фізичною розправою "на місці" або ув’язненням до місцевої російської катівні.

Окупанти дозволили йому забирати собі частину награбованих речей та вільно пересуватися в окупованому на той час районі.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зазначимо, суд уже не вперше відправляє за ґрати колаборантів, які співпрацювали із російськими військами.

Так, мешканець Дніпра у соціальних мережах закликав підтримувати окупацію частини України. Його засудили за це на 5 років позбавлення волі. Крім того, мешканка Снігурівки підтримала росіян і почала працювати "головою апарату" окупаційної адміністрації. Після деокупації міста її затримали, а суд відправив до в'язниці на 5 років за колабораційну діяльність.

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Служба безпеки України
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