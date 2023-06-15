Рецидивист, грабивший дома с россиянами под Харьковом, получил 10 лет тюрьмы

Рецидивист, который вместе с россиянами грабил односельчан во время оккупации Харьковской области, проведет за решеткой 10 лет. Во время оккупации села он согласился стать "помощником" русского коменданта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Злоумышленником оказался 62-летний житель поселка Новый Бурлук, ранее неоднократно отбывавший наказание за тяжкие преступления", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали его в сентябре 2022 года во время стабилизационных мер на освобожденных территориях Чугуевского района.

Суд назначил злоумышленнику 10 лет тюрьмы. В начале полномасштабного вторжения он добровольно предложил собственный дом для "расквартирования" захватчиков и складирования их оружия и боеприпасов.

Также ориентировал оккупантов на местности и "наводил" их на жилье односельчан для ограбления. Затем рашисты вместе с коллаборантом врывались в дома людей и, угрожая оружием, забирали деньги, автомобили, бытовую технику и другое частное имущество.

В случае сопротивления - угрожали потерпевшим и их родственникам физической расправой "на месте" или заключением в местную пыточную россиян.

Оккупанты позволили ему забирать себе часть награбленных вещей и свободно передвигаться в оккупированном в то время районе.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Отметим, суд уже не впервые отправляет за решетку коллаборантов, которые сотрудничали с российскими войсками.

Так, житель Днепра в социальных сетях призывал поддерживать оккупацию части Украины. Его приговорили за это к 5 годам лишения свободы. Кроме того, жительница Снигиревки поддержала россиян и начала работать "главой аппарата" оккупационной администрации. После деоккупации города ее задержали, а суд отправил в тюрьму на 5 лет за коллаборационную деятельность.