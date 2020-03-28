Рецессия в мировой экономике и рост числа больных коронавирусом в Украине: новости за 27 марта

В Украине лабораторно подтвержденны 310 случаев заболевания COVID-19, Италия обошла Китай по количеству заболевших коронавирусом, глава МВФ объявила о вхождении мировой экономики в рецессию. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 27 марта, - в материале РБК-Украина

В Украине зафиксировано уже 310 больных коронавирусом

В Украине зафиксировано 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коронавирус Инфо".

По данным ЦОС, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая.

Донецкую и Луганскую области закроют на въезд из других регионов

В связи с коронавирусом в Украине с 28 марта будет ограничен въезд в Донецкую и Луганскую области со стороны других регионов страны. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что для противодействия распространению коронавируса с 28 марта вводится ограничение на пересечение линии проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Начальник полиции Киева заразился коронавирусом

Новым коронавирусом COVID-19 заразился начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, сегодня положительный диагноз на коронавирус подтвердился у трех полицейских и одного курсанта.

Италия обошла Китай по количеству заболевших коронавирусом

Италия обошла Китай по количеству зафиксированных случаев коронавируса COVID-19, больше лишь в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные онлайн карты коронавируса Worldometers.

По состоянию на 20:00 27 марта в Италии зафиксировали 86 498 случаев заболевания. При этом в Китае подтверждены лишь 81 340 случаев COVID-19. Наибольшее количество инфицированных выявлено в США - 94 425.

Глава МВФ объявила о вхождении мировой экономики в рецессию

Мировая экономика уже находится в состоянии рецессии, а по итогам года ее объем сократится. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своем обращении.

Как отметила Георгиева, пандемия коронавируса приведет к сокращению объема мировой экономики в 2020 году.

По ее словам, мир находится в беспрецедентной ситуации, когда глобальный кризис здравоохранения перешел в экономический и финансовый кризис. "После внезапной остановки экономической активности глобальное производство сократится в 2020 году", - сообщила она.

Трепак подал в отставку с поста замгенпрокурора

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак подал в отставку. Об этом сообщил источник РБК-Украина в Офисе генпрокурора.

По словам источника, информация о том, что Трепак уходит в отставку соответствует действительности.

Отметим, сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова в своем Facebook опровергла, что отстранила Трапака от дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Суд взял Кожару под стражу и назначил 14 млн гривен залога

Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве бывшего гендиректора канала "Интер" Сергея Старицкого, арестовали в зале Шевченковского суда Киева. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщается, Шевченковской районный суд в Киеве избрал меру пресечения Леониду Кожаре в виде содержания под стражей на срок до 25 мая. Также суд определил ему залог в сумме немногим более 14 млн гривен.

Карантин в Украине и учебный год: у Зеленского сделали заявление

Карантин в Украине продлили до 24 апреля, из-за чего занятия в учебных заведениях могут закончить позже обычного, а ВНО перенесут. На Facebook-странице "Команда Зеленского" появилось разъяснение от Министерства образования, что будет с учебным годом при разных сроках карантина.

Отметим, что глава Минобразования недавно заявила, что при карантине до 24 апреля, учебный год продлят до 1 июля, но в новом разъяснении речь идет о новых вероятных сроках карантина - до первой недели июня и до начала августа.

Украинцев "вытягивали" через границу волонтеры и спасатели: гигантские очереди показали с неба

Карантин в Украине из-за коронавируса продлили до 24 апреля, а государственную границу 27 марта закрыли для всех. В связи с этим на многих пропускных пунктах и вокзалах образовались огромные очереди желающих успеть вернуться на родину.

Тысячи украинцев в Польше собрались на границе, и пограничники пошли на беспрецедентные меры - чтобы ускорить оформление граждан и разгрузить это направление было решено пропускать их через пешеходные передвижные пункты контроля.

В пресс-службе ГПС Украины опубликовали фото и видео процесса.