Ретроспективное снижение "зеленого" тарифа уничтожит инвестклимат Украины, - нардеп

Ретроспективное снижение "зеленого" тарифа, которое лоббирует глава энергетического комитета Верховной рады Украины ндрей Герус, уничтожит инвестиционный климат Украины, и государство получит миллиардные иски от иностранных инвесторов. Об этом завил народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в эфире телеканала "Україна 24".

"Инвестиции в страну заходить не будут, а значит все эти разговоры о 40% роста за 5 лет, честно говоря, нереалистичны. Но даже пусть 25% результата достичь будет невозможно. Потому что без инвестиций никакого реального роста не будет. А это будет означать, что государство просто не выполнила свои обязательства перед инвесторами, изменив правила игры на марше. Такие вещи делать нельзя. И это будет иметь гораздо большие последствия, не только в области энергетики, а вообще для страны как таковой. И это очень дорого обойдется Украине во всех других областях", – сказал Гончаренко.

Депутат подчеркнул, что в случае нарушения государством обязательств перед инвесторами, развивающими альтернативную энергетику в нашей стране, они обратятся в суд и Украина вынуждена будет выплатить значительные компенсации.

"Мы уже имеем такие примеры в других странах. Например, в Испании все это завершилось, там и сейчас продолжаются эти судебные иски против государства. Там речь идет о чрезвычайно огромных суммах, которые Испании придется платить инвесторам. И Украина здесь будет в очень похожем положении находиться. Только, в отличие от Испании, будет гораздо сложнее выплачивать эти долги", – считает Гончаренко.

По его мнению, председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус лоббирует идею снижения "зеленого" тарифа в интересах владельцев крупных энергетических предприятий, которым нужна дешевая электроэнергия.

"Посмотрите, кто является апологетом всех этих изменений. Это господин Герус, который сначала был инициатором импорта электроэнергии из Российской Федерации с этой же целью, ее удешевления для промышленности, не думая вообще о последствиях для собственной энергетики, для стратегических интересов государства. Тот же самый господин Герус сегодня пропагандирует идею отказа или коррекции "зеленого" тарифа, – сказал Гончаренко.

Политик считает, что власти нужно сейчас провести переговоры с инвесторами и найти компромисс относительно "зеленого" тарифа.

"Это должны быть переговоры. Никаких односторонних решений по отмене тарифа, они действительно ничего не дадут населению при всех разговорах, они дают отдельным отраслям промышленности, как мы сказали, ферросплавы, это Коломойский, некоторым другим. Но это будет иметь очень большой негативный эффект для имиджа государства, для дальнейших судебных исков, которые будут, скорее всего, проиграны, а значит, Украине придется платить очень большие компенсации", – отметил Гончаренко.

Напомним, 6 декабря 2019 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа.

По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Леси Василенко, проект должен позволить государству соблюсти обязательства перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузку из-за выплат по "зеленому" тарифу на рынке энергетики.

На заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 13 декабря 2019 года этот законопроект не нашел поддержки депутатов.