З Реткліффом чи без: у Politico пояснили, чи буде прорив по Україні

Ентузіазм у Вашингтоні

Перспектива того, що директор ЦРУ США Джон Реткліфф візьме на себе кураторство "українського напрямку", викликала ентузіазм у різних вашингтонських угрупованнях. Це сталося попри те, що в Білому домі заперечували можливість такого розвитку подій.

Прихильники України в США заявляють: неважливо, хто саме займається цим питанням, адже головні події розгортаються на полі бою.

"Якщо Реткліфф долучиться до справи, то варто врахувати, що він чудово розбирається в російській проблематиці", - сказав Метью Бойс, який обіймав посаду заступника помічника держсекретаря у справах Євразії в першій адміністрації Трампа.

Він застеріг від очікувань швидкої та значущої перемоги за столом переговорів.

"Путін вважає, що час працює на нього, робить ставку на ескалацію і не виявляє жодного інтересу до відходу від своїх жорстких, максималістських позицій", - зазначив Бойс.

І Білий дім, і ЦРУ спростували інформацію про те, що Реткліфф готується відігравати більш активну роль у переговорах між Росією та Україною.