Реткліфф під час таємного візиту до Москви передав попередження щодо НАТО, - CBS News

Попередження щодо НАТО та Ірану

За даними джерел, знайомих з ситуацією, головною метою поїздки Реткліффа було застерегти Росію від нападів на країни-члени НАТО.

Окремо директор ЦРУ порушив питання Ірану. Він попередив про додаткові санкції, якщо Ормузька протока не буде знову відкрита для судноплавства.

У ЦРУ відмовилися коментувати причини поїздки.

Як стало відомо про візит

Про секретний візит до російської столиці стало відомо у вівторок, після того як літак ВПС США помітили в московському аеропорту, а містом проїхав дипломатичний кортеж. Це перший відомий візит Реткліффа до Росії на посаді директора ЦРУ.

Україні повідомили, що до Москви вирушить американська делегація, і попросили утриматися від ударів на час візиту. Про це розповів високопоставлений український чиновник.

Реакція Трампа і Кремля

Президент Дональд Трамп підтвердив візит в інтерв'ю радіоведучому Гленну Беку, але заявив, що поїздка не пов'язана з Іраном чи бажанням Росії перевірити НАТО, назвавши її "напівзвичайною".

За словами Трампа, з візиту Реткліффа "щось може вийти" - він вказав на прагнення припинити війну Росії проти України.

Проте, речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що Реткліфф розмовляв з представниками російської розвідки, але не зустрічався з Володимиром Путіним.

Нещодавні оцінки американської розвідки показали, що Путін може бути готовий санкціонувати провокаційні дії на території НАТО. Кібератаки, гібридні операції та інші дії, що не відповідають звичайним військовим. Ймовірною метою є не початок війни, а перевірка єдності НАТО та готовності адміністрації Трампа захищати союзників.

Занепокоєння викликала низка нещодавніх дій Росії: вторгнення безпілотників до Румунії, запуск російської ракети в бік Польщі минулого місяця, а також зростання кількості ймовірних диверсій і кібератак у Європі.

Згідно зі статтею 5 договору про НАТО, члени альянсу мають прийти на захист один одного у разі нападу - це положення США застосовували після терактів 11 вересня 2001 року. Водночас Трамп давно ставить під сумнів надійність НАТО й критикує держави-члени за недостатній внесок у власну оборону.