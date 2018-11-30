6 декабря Ассоциация ритейлеров Украины, профильное объединение ведущих игроков рынка розничной торговли и коммерческой недвижимости, проведет в КВЦ Парковый VI-й Retail & Development Business Summit. В этом году главной темой мероприятия станет «Женщины в ритейле».
RDBSummit, который впервые состоялся 11 декабря 2013 года, успел стать крупнейшим итоговым событием года рынка розничной торговли и коммерческой недвижимости. Ключевой продукт cаммита – информация о мировых тенденциях и направлениях развития в сфере ритейла и девелопмента, аналитика рынка и прогнозы на ближайшие годы. На мероприятии ожидается более 500 гостей: владельцев и топ-менеджеров компаний сферы ритейла и девелопмента Украины и зарубежья.
Почему стоить посетить Retail & Development Business Summit – 2018?
- Ключевая тема саммита – «Женщины в ритейле». В стремительно меняющейся сфере розничной торговли примерами инноваций и лидерства, в первую очередь необходимых для достижения успеха, становятся именно женщины-профессионалы. Как это происходит и почему, в чем секрет успеха бизнес-леди и каковы подводные камни на пути к нему, - эти и многие другие вопросы будут освещены в рамках мероприятия
- Саммит включает в себя 6 сессий. ТОП-25 экспертов принимающих участие в программе выступлений, – первые лица украинского и зарубежного ритейла и девелопмента, определяющие настоящее и будущее сфер розничной торговли и коммерческой недвижимости. Они поделятся своим опытом; расскажут о том, что важно в период трансформации – об угрозах и перспективах; представят уже существующие успешные кейсы и презентуют новые проекты; обсудят существующие тренды и прогнозы на будущее.
Актуальные темы, которые будут рассмотрены в ходе сессий в этом году:
- Женщины в ритейле. История успеха. Вдохновение. Мотивация
- Тенденции развития торговой недвижимости. Новые концепты и уникальные форматы
- E-Commerce & Digital. Тренды и инновации.
- Гармония в семейном бизнесе. Розничная синергия
- Эффективный лидер. Философия управления бизнесом
- Правила игры на украинском рынке. Стратегия развития зарубежных ритейлеров
Среди подтвержденных спикеров уже заявлены:
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Владислав Бурда, основатель и CEO RedHead Family Corporation (розничная сеть Антошка, дистрибуция детских товаров Smarty Family); основатель и президент Family Business Network Ukraine)
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Лоран Боне (Laurent Bonnet), Commercial and Marketing Director CEETRUS France (ex-Immochan Group)
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Татьяна Бурда, соучредитель и генеральный директор Invogue Fashion Group
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Оксана Середюк, собственница сети реcторанов Mafia, Casta, Georgia, Гра з вогнем, Bao
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Рената Якубчениене, генеральный директор ТРЦ и БЦ Retroville
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Татьяна Семенченко, собственница сети студий одежды VOVK
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Полина Кошарная, собственница сети магазинов MasterZoo
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Наталья Логвин, PR-директор маркетплейса Kasta
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Анна Луковкина, автор и основатель проекта Всі. Свої.
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Гжегож Ващькув, Chief Financial Officer Leroy Merlin
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Павел Вржещ, совладелец и креативный директор Banda agency
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Михаил Савелич, маркетинг и e-commerce директор Антошка
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Дмитрий Деревицкий, глава правления Алло
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Виктория Луценко, генеральный директор Auchan Retail Ukraine
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Владимир Кальцев, глава совета учредителей и основатель группы компаний «Александр» (ТРЦ Alexander Plaza)
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Александр Фиалка, управляющий партнер Retail & Development Advisor
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Максим Гаврюшин, коммерческий директор Budhouse group
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Андрей Перевезий, СIO Ukrainian Retail Association
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Кирилл Руднев, сооснователь SMART business
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Юрий Петренко, управляющий партнер Ader Haber
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и другие первые лица компаний сферы ритейла и девелопмента.
В числе спикеров также ожидается много иностранных гостей из таких компаний как KOTON, Decathlon и др. Список будет дополняться, следите за новостями: https://rau.ua/rdbs/ .
Помимо представителей отечественных компаний, вас также ждет общение с иностранными ритейлерами, которые только заходят на украинский рынок. Как показывает предыдущий опыт проведения RDBS, это не только прекрасная возможность быть в курсе событий и следить за трендами, но также – провести переговоры и наладить новые бизнес-контакты.
По окончании саммита гостей и участников ждет фееричное AfterParty, где можно будет отдохнуть после насыщенного дня и пообщаться в неформальной обстановке без галстуков.
Продажа билетов уже стартовала.
Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=nx69y4WNmdc
Дата: 6 декабря, Киев
Место: КВЦ Парковый, Парковая дорога, 16а
Контактное лицо по вопросам партнерства: Эдуард Ковтун
+38 073 213 50 61 / e.kovtun@rau.ua
Контактное лицо по вопросам регистрации: Олеся Кобцева,
+38 (050) 313 74 53, o.kobceva@rau.ua