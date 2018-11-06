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Retail & Development Business Summit - 2018

Новости » Новости компаний    06.11.2018 - 12:52

6 декабря Ассоциация ритейлеров Украины, профильное объединение ведущих игроков рынка розничной торговли и коммерческой недвижимости, проведет в КВЦ Парковый VI-й Retail & Development Business Summit. В этом году главной темой мероприятия станет «Женщины в ритейле».

RDBSummit, который впервые состоялся 11 декабря 2013 года, успел стать крупнейшим итоговым событием года рынка розничной торговли и коммерческой недвижимости. Ключевой продукт cаммита – информация о мировых тенденциях и направлениях развития в сфере ритейла и девелопмента, аналитика рынка и прогнозы на ближайшие годы. На мероприятии ожидается более 500 гостей: владельцев и топ-менеджеров компаний сферы ритейла и девелопмента Украины и зарубежья.

Retail &amp; Development Business Summit - 2018

Почему стоить посетить Retail & Development Business Summit – 2018?

  • Ключевая тема саммита – «Женщины в ритейле». В стремительно меняющейся сфере розничной торговли примерами инноваций и лидерства, в первую очередь необходимых для достижения успеха, становятся именно женщины-профессионалы. Как это происходит и почему, в чем секрет успеха бизнес-леди и каковы подводные камни на пути к нему, - эти и многие другие вопросы будут освещены в рамках мероприятия
  • Саммит включает в себя 6 сессий. ТОП-30 экспертов принимающих участие в программе выступлений, – первые лица украинского и зарубежного ритейла и девелопмента, определяющие настоящее и будущее сфер розничной торговли и коммерческой недвижимости. Они поделятся своим опытом; расскажут о том, что важно в период трансформации – об угрозах и перспективах; представят уже существующие успешные кейсы и презентуют новые проекты; обсудят существующие тренды и прогнозы на будущее.

Актуальные темы, которые будут рассмотрены в ходе сессий в этом году:

  • Женщины в ритейле. История успеха. Вдохновение. Мотивация
  • Тенденции развития торговой недвижимости. Новые концепты и уникальные форматы
  • E-Commerce & Digital. Тренды и инновации.
  • Гармония в семейном бизнесе. Розничная синергия
  • Эффективный лидер. Философия управления бизнесом
  • Правила игры на украинском рынке. Стратегия развития зарубежных ритейлеров

Среди подтвержденных спикеров уже заявлены:

  • Владислав Бурда, основатель и CEO RedHead Family Corporation (розничная сеть Антошка, дистрибуция детских товаров Smarty Family); основатель и президент Family Business Network Ukraine)
  • Лоран Боне (Laurent Bonnet), Commercial and Marketing Director CEETRUS France (ex-Immochan Group)
  • Татьяна Бурда, соучредитель и генеральный директор Invogue Fashion Group
  • Оксана Середюк, собственница сети реcторанов Mafia, Casta, Georgia, Гра з вогнем, Bao
  • Рената Якубчениене, генеральный директор ТРЦ и БЦ Retroville
  • Татьяна Семенченко, собственница сети студий одежды VOVK
  • Полина Кошарная, собственница сети магазинов MasterZoo
  • Наталья Логвин, PR-директор маркетплейса Kasta
  • Анна Луковкина, автор и основатель проекта Всі. Свої.
  • Гжегож Ващькув, Chief Financial Officer Leroy Merlin
  • Павел Вржещ, совладелец и креативный директор Banda agency
  • Михаил Савелич, маркетинг и e-commerce директор Антошка
  • Дмитрий Деревицкий, глава правления Алло
  • Виктория Луценко, генеральный директор Auchan Retail Ukraine
  • Владимир Кальцев, глава совета учредителей и основатель группы компаний «Александр» (ТРЦ Alexander Plaza)
  • Александр Фиалка, управляющий партнер Retail & Development Advisor
  • Максим Гаврюшин, коммерческий директор Budhouse group
  • Андрей Перевезий, СIO Ukrainian Retail Association
  • Кирилл Руднев, сооснователь SMART business
  • Юрий Петренко, управляющий партнер Ader Haber
  • и другие первые лица компаний сферы ритейла и девелопмента.

В числе спикеров также ожидается много иностранных гостей из таких компаний как KOTON, Decathlon и др. Список будет дополняться, следите за новостями: https://rau.ua/rdbs/.

Помимо представителей отечественных компаний, вас также ждет общение с иностранными ритейлерами, которые только заходят на украинский рынок. Как показывает предыдущий опыт проведения RDBS, это не только прекрасная возможность быть в курсе событий и следить за трендами, но также – провести переговоры и наладить новые бизнес-контакты.

По окончании саммита гостей и участников ждет фееричное AfterParty, где можно будет отдохнуть после насыщенного дня и пообщаться в неформальной обстановке без галстуков.

Продажа билетов уже стартовала.

Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=nx69y4WNmdc

Дата: 6 декабря, Киев

Место: КВЦ Парковый, Парковая дорога, 16а

Контактное лицо по вопросам партнерства: Эдуард Ковтун

+38 073 213 50 61 / e.kovtun@rau.ua

Контактное лицо по вопросам регистрации: Олеся Кобцева,

+38 (050) 313 74 53, o.kobceva@rau.ua

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