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Retail & Development Business Summit - 2018

Новини » Новини компаній    06.11.2018 - 12:52

6 грудня Асоціація рітейлерів України – профільне об'єднання провідних гравців ринку роздрібної торгівлі та комерційної нерухомості – проведе VI-й Retail & Development Business Summit у КВЦ Парковий. Головна тема цьогорічного заходу – «Жінки в рітейлі».

RDBSummit, що вперше відбувся 11 грудня 2013 року, встиг стати найвизначнішою підсумковою подією року для ринку роздрібної торгівлі та комерційної нерухомості. Ключовий продукт саміту – це інформація про світові тенденції та напрямки розвитку у сфері рітейлу та девелопменту, аналіз ринку, а також прогнози на найближчі роки. Очікується, що у заході візьме участь більше півтисячі гостей, серед яких – власники та топ-менеджери компаній, що працюють у сфері рітейлу та девелопменту в Україні та за кордоном.

Retail &amp; Development Business Summit - 2018

Чому варто відвідати Retail & Development Business Summit – 2018?

  • Ключова тема саміту - «Жінки в рітейлі». У сфері роздрібної торгівлі, що стрімко розвивається, саме жінки-професіонали все частіше стають взірцями інноваційності та лідерства – якостей, які є безумовною запорукою успіху. Як це відбувається і чому? У чому секрет успіху бізнес-леді та яке підводне каміння трапляється на шляху до нього? Ці та численні інші питання будуть висвітлені у рамках заходу.
  • Саміт складається з 6 сесій. ТОП-30 експертів, які візьмуть участь у програмі виступів, – це перші особи від українського та зарубіжного рітейлу та девелопменту, що визначають сьогодення й майбутнє сфер роздрібної торгівлі та комерційної нерухомості. Вони поділяться своїм досвідом; розкажуть про те, що важливо знати у період трансформації – про загрози та перспективи; презентують як успішно реалізовані, так і нові проекти; говоритимуть про сучасні тренди та прогнози на майбутнє.

Актуальні теми, що будуть розглянуті під час цьогорічних сесій:

  • Жінки в рітейлі. Історія успіху. Натхнення. Мотивація
  • Тенденції розвитку торговельної нерухомості. Нові концепти та унікальні формати
  • E-Commerce& Digital.Тренди та інновації
  • Гармонійний сімейний бізнес. Роздрібна синергія
  • Ефективний лідер. Філософія управління бізнесом
  • Правила гри на українському ринку. Стратегія розвитку міжнародних рітейлерів

Серед підтверджених спікерів уже заявлені:

  • Владислав Бурда, засновник та CEO RedHead Family Corporation (роздрібна мережа Антошка, дистрибуція товарів для дітей Smarty Family); засновник та президент Family Business Network Ukraine)
  • Лоран Боне (Laurent Bonnet), директор з маркетингу у CEETRUS France (колишня Immochan Group)
  • Тетяна Бурда, співзасновник та и генеральний директор Invogue Fashion Group
  • Оксана Середюк, власниця мережі ресторанів Mafia, Casta, Georgia, Гра з вогнем, Bao
  • Рената Якубченіене, генеральний директор ТРЦ та БЦ Retroville
  • Тетяна Семенченко, власниця мережі студій одягу VOVK
  • Поліна Кошарна, власниця мережі магазинів MasterZoo
  • Наталя Логвін, PR-директор торгового майданчика Kasta
  • Ганна Луковкіна, автор и засновниця проекту Всі. Свої.
  • Гжегож Ващькув, фінансовий директор Leroy Merlin
  • Павло Вржещ, співвласник і креативний директор Banda agency
  • Михайло Савеліч, маркетинг та e-commerce директор в Антошка
  • Дмитро Деревицький, голова правління в Алло
  • Вікторія Луценко, генеральний директор Auchan Retail Ukraine
  • Володимир Кальцев, голова ради засновників і засновник групи компаній «Олександр» (ТРЦ Alexander Plazа)
  • Олександр Фіалка, управляючий партнер Retail & Development Advisor
  • Максим Гаврюшин, комерційний директор Budhouse group
  • Андрій Перевезій, СIO Ukrainian Retail Association
  • Кирило Руднєв, співзасновник SMART business
  • Юрій Петренко, керуючий партнер Ader Haber
  • та інші перші особи компаній, що працюють у сфері рітейлу та девелопменту.

Очікується, що у якості спікерів також візьмуть участь численні гості з-за кордону – представники компаній KOTON, Decathlon та ін. Список буде оновлюватися, тож слідкуйте за новинами: https://rau.ua/rdbs/.

Окрім представників вітчизняних компаній, ви також матимете нагоду поспілкуватися з міжнародними рітейлерами, які щойно почали заходити на український ринок. Як свідчить попередній досвід проведення RDBS, наш захід пропонує не лише можливість бути в курсі останніх подій та стежити за трендами, але й прекрасну нагоду провести переговори та налагодити нові бізнес-контакти.

Після завершення саміту на всіх чекає феєричне AfterParty, де гості та учасники зможуть відпочити після насиченого дня та поспілкуватися у неформальній обстановці без краваток.

Продаж квитків уже відкрито.

Відео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=nx69y4WNmdc

Дата: 6 грудня, Київ

Місце: КВЦ Парковий, Паркова дорога, 16а

Контактна особа з питань партнерства: Едуард Ковтун

+38 073 213 50 61 / e.kovtun@rau.ua

Контактна особа з питань реєстрації: Олеся Кобцева,

+38 (050) 313 74 53, o.kobceva@rau.ua

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