6 грудня Асоціація рітейлерів України – профільне об'єднання провідних гравців ринку роздрібної торгівлі та комерційної нерухомості – проведе VI-й Retail & Development Business Summit у КВЦ Парковий. Головна тема цьогорічного заходу – «Жінки в рітейлі».

RDBSummit, що вперше відбувся 11 грудня 2013 року, встиг стати найвизначнішою підсумковою подією року для ринку роздрібної торгівлі та комерційної нерухомості. Ключовий продукт саміту – це інформація про світові тенденції та напрямки розвитку у сфері рітейлу та девелопменту, аналіз ринку, а також прогнози на найближчі роки. Очікується, що у заході візьме участь більше півтисячі гостей, серед яких – власники та топ-менеджери компаній, що працюють у сфері рітейлу та девелопменту в Україні та за кордоном.

Чому варто відвідати Retail & Development Business Summit – 2018?

Ключова тема саміту - «Жінки в рітейлі». У сфері роздрібної торгівлі, що стрімко розвивається, саме жінки-професіонали все частіше стають взірцями інноваційності та лідерства – якостей, які є безумовною запорукою успіху. Як це відбувається і чому? У чому секрет успіху бізнес-леді та яке підводне каміння трапляється на шляху до нього? Ці та численні інші питання будуть висвітлені у рамках заходу.

Саміт складається з 6 сесій. ТОП-30 експертів, які візьмуть участь у програмі виступів, – це перші особи від українського та зарубіжного рітейлу та девелопменту, що визначають сьогодення й майбутнє сфер роздрібної торгівлі та комерційної нерухомості. Вони поділяться своїм досвідом; розкажуть про те, що важливо знати у період трансформації – про загрози та перспективи; презентують як успішно реалізовані, так і нові проекти; говоритимуть про сучасні тренди та прогнози на майбутнє.

Актуальні теми, що будуть розглянуті під час цьогорічних сесій:

Жінки в рітейлі. Історія успіху. Натхнення. Мотивація

Тенденції розвитку торговельної нерухомості. Нові концепти та унікальні формати

E-Commerce& Digital.Тренди та інновації

Гармонійний сімейний бізнес. Роздрібна синергія

Ефективний лідер. Філософія управління бізнесом

Правила гри на українському ринку. Стратегія розвитку міжнародних рітейлерів

Серед підтверджених спікерів уже заявлені:

Владислав Бурда , засновник та CEO RedHead Family Corporation (роздрібна мережа Антошка, дистрибуція товарів для дітей Smarty Family); засновник та президент Family Business Network Ukraine)

, засновник та CEO RedHead Family Corporation (роздрібна мережа Антошка, дистрибуція товарів для дітей Smarty Family); засновник та президент Family Business Network Ukraine) Лоран Боне (Laurent Bonnet) , директор з маркетингу у CEETRUS France (колишня Immochan Group)

, директор з маркетингу у CEETRUS France (колишня Immochan Group) Т етяна Бурда , співзасновник та и генеральний директор Invogue Fashion Group

, співзасновник та и генеральний директор Invogue Fashion Group Оксана Середюк , власниця мережі ресторанів Mafia, Casta, Georgia, Гра з вогнем, Bao

, власниця мережі ресторанів Mafia, Casta, Georgia, Гра з вогнем, Bao Рената Якубченіене , генеральний директор ТРЦ та БЦ Retroville

, генеральний директор ТРЦ та БЦ Retroville Тетяна Семенченко , власниця мережі студій одягу VOVK

, власниця мережі студій одягу VOVK Пол і на Кошарна , власниця мережі магазинів MasterZoo

, власниця мережі магазинів MasterZoo Наталя Логвін , PR-директор торгового майданчика Kasta

, PR-директор торгового майданчика Kasta Ганна Луковк і на , автор и засновниця проекту Всі. Свої.

, автор и засновниця проекту Всі. Свої. Гжего ж Ва щькув , фінансовий директор Leroy Merlin

фінансовий директор Leroy Merlin Павло Вржещ , співвласник і креативний директор Banda agency

, співвласник і креативний директор Banda agency Миха йло Савел іч , маркетинг та e-commerce директор в Антошка

маркетинг та e-commerce директор в Антошка Дмитр о Деревицький , голова правління в Алло

, голова правління в Алло В і кторія Луценко , генеральний директор Auchan Retail Ukraine

, генеральний директор Auchan Retail Ukraine Володимир Кальцев , голова ради засновників і засновник групи компаній «Олександр» (ТРЦ Alexander Plazа)

, голова ради засновників і засновник групи компаній «Олександр» (ТРЦ Alexander Plazа) Олександр Фіалка , управляючий партнер Retail & Development Advisor

, управляючий партнер Retail & Development Advisor Максим Гаврюшин , комерційний директор Budhouse group

, комерційний директор Budhouse group Андрій Перевезій , СIO Ukrainian Retail Association

, СIO Ukrainian Retail Association Кирило Руднєв , співзасновник SMART business

, співзасновник SMART business Юрій Петренко, керуючий партнер Ader Haber

керуючий партнер Ader Haber та інші перші особи компаній, що працюють у сфері рітейлу та девелопменту.

Очікується, що у якості спікерів також візьмуть участь численні гості з-за кордону – представники компаній KOTON, Decathlon та ін. Список буде оновлюватися, тож слідкуйте за новинами: https://rau.ua/rdbs/.

Окрім представників вітчизняних компаній, ви також матимете нагоду поспілкуватися з міжнародними рітейлерами, які щойно почали заходити на український ринок. Як свідчить попередній досвід проведення RDBS, наш захід пропонує не лише можливість бути в курсі останніх подій та стежити за трендами, але й прекрасну нагоду провести переговори та налагодити нові бізнес-контакти.

Після завершення саміту на всіх чекає феєричне AfterParty, де гості та учасники зможуть відпочити після насиченого дня та поспілкуватися у неформальній обстановці без краваток.

Продаж квитків уже відкрито.

Відео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=nx69y4WNmdc

Дата: 6 грудня, Київ

Місце: КВЦ Парковий, Паркова дорога, 16а

Контактна особа з питань партнерства: Едуард Ковтун

+38 073 213 50 61 / e.kovtun@rau.ua

Контактна особа з питань реєстрації: Олеся Кобцева,

+38 (050) 313 74 53, o.kobceva@rau.ua