6 грудня Асоціація рітейлерів України – профільне об'єднання провідних гравців ринку роздрібної торгівлі та комерційної нерухомості – проведе VI-й Retail & Development Business Summit у КВЦ Парковий. Головна тема цьогорічного заходу – «Жінки в рітейлі».
RDBSummit, що вперше відбувся 11 грудня 2013 року, встиг стати найвизначнішою підсумковою подією року для ринку роздрібної торгівлі та комерційної нерухомості. Ключовий продукт саміту – це інформація про світові тенденції та напрямки розвитку у сфері рітейлу та девелопменту, аналіз ринку, а також прогнози на найближчі роки. Очікується, що у заході візьме участь більше півтисячі гостей, серед яких – власники та топ-менеджери компаній, що працюють у сфері рітейлу та девелопменту в Україні та за кордоном.
Чому варто відвідати Retail & Development Business Summit – 2018?
- Ключова тема саміту - «Жінки в рітейлі». У сфері роздрібної торгівлі, що стрімко розвивається, саме жінки-професіонали все частіше стають взірцями інноваційності та лідерства – якостей, які є безумовною запорукою успіху. Як це відбувається і чому? У чому секрет успіху бізнес-леді та яке підводне каміння трапляється на шляху до нього? Ці та численні інші питання будуть висвітлені у рамках заходу.
- Саміт складається з 6 сесій. ТОП-30 експертів, які візьмуть участь у програмі виступів, – це перші особи від українського та зарубіжного рітейлу та девелопменту, що визначають сьогодення й майбутнє сфер роздрібної торгівлі та комерційної нерухомості. Вони поділяться своїм досвідом; розкажуть про те, що важливо знати у період трансформації – про загрози та перспективи; презентують як успішно реалізовані, так і нові проекти; говоритимуть про сучасні тренди та прогнози на майбутнє.
Актуальні теми, що будуть розглянуті під час цьогорічних сесій:
- Жінки в рітейлі. Історія успіху. Натхнення. Мотивація
- Тенденції розвитку торговельної нерухомості. Нові концепти та унікальні формати
- E-Commerce& Digital.Тренди та інновації
- Гармонійний сімейний бізнес. Роздрібна синергія
- Ефективний лідер. Філософія управління бізнесом
- Правила гри на українському ринку. Стратегія розвитку міжнародних рітейлерів
Серед підтверджених спікерів уже заявлені:
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Владислав Бурда, засновник та CEO RedHead Family Corporation (роздрібна мережа Антошка, дистрибуція товарів для дітей Smarty Family); засновник та президент Family Business Network Ukraine)
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Лоран Боне (Laurent Bonnet), директор з маркетингу у CEETRUS France (колишня Immochan Group)
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Тетяна Бурда, співзасновник та и генеральний директор Invogue Fashion Group
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Оксана Середюк, власниця мережі ресторанів Mafia, Casta, Georgia, Гра з вогнем, Bao
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Рената Якубченіене, генеральний директор ТРЦ та БЦ Retroville
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Тетяна Семенченко, власниця мережі студій одягу VOVK
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Поліна Кошарна, власниця мережі магазинів MasterZoo
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Наталя Логвін, PR-директор торгового майданчика Kasta
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Ганна Луковкіна, автор и засновниця проекту Всі. Свої.
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Гжегож Ващькув, фінансовий директор Leroy Merlin
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Павло Вржещ, співвласник і креативний директор Banda agency
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Михайло Савеліч, маркетинг та e-commerce директор в Антошка
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Дмитро Деревицький, голова правління в Алло
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Вікторія Луценко, генеральний директор Auchan Retail Ukraine
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Володимир Кальцев, голова ради засновників і засновник групи компаній «Олександр» (ТРЦ Alexander Plazа)
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Олександр Фіалка, управляючий партнер Retail & Development Advisor
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Максим Гаврюшин, комерційний директор Budhouse group
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Андрій Перевезій, СIO Ukrainian Retail Association
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Кирило Руднєв, співзасновник SMART business
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Юрій Петренко, керуючий партнер Ader Haber
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та інші перші особи компаній, що працюють у сфері рітейлу та девелопменту.
Очікується, що у якості спікерів також візьмуть участь численні гості з-за кордону – представники компаній KOTON, Decathlon та ін. Список буде оновлюватися, тож слідкуйте за новинами: https://rau.ua/rdbs/.
Окрім представників вітчизняних компаній, ви також матимете нагоду поспілкуватися з міжнародними рітейлерами, які щойно почали заходити на український ринок. Як свідчить попередній досвід проведення RDBS, наш захід пропонує не лише можливість бути в курсі останніх подій та стежити за трендами, але й прекрасну нагоду провести переговори та налагодити нові бізнес-контакти.
Після завершення саміту на всіх чекає феєричне AfterParty, де гості та учасники зможуть відпочити після насиченого дня та поспілкуватися у неформальній обстановці без краваток.
Продаж квитків уже відкрито.
Відео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=nx69y4WNmdc
Дата: 6 грудня, Київ
Місце: КВЦ Парковий, Паркова дорога, 16а
Контактна особа з питань партнерства: Едуард Ковтун
+38 073 213 50 61 / e.kovtun@rau.ua
Контактна особа з питань реєстрації: Олеся Кобцева,
+38 (050) 313 74 53, o.kobceva@rau.ua