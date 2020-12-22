Реструктуризацию кредитов продлят из-за карантина: НБУ определил сроки

Фото: касса банка (Виталий Носач, РБК-Украина)

Для граждан возможность реструктуризации долга продлена до 31 мая 2021 года

Национальный банк Украины рекомендовал банкам реструктурировать кредиты заемщикам, которые испытывают финансовые трудности от введения карантина. Это касается должников, которіе не могут обслуживать кредиты.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, банкам разрешено не распространять отдельные признаки дефолта на кредиты, которые будут реструктуризированы:

до 30 апреля 2021 года (включительно) для должников - физических лиц;

до 31 мая 2021 года (включительно) - для должников - юридических лиц.

Реструктуризация не должна ухудшать условия для заемщика и приводить к повышению эффективной процентной ставки. Банки не должны устанавливать комиссии за реструктуризацию, говорится в сообщении.

Реструктуризацию рекомендовано проводить дистанционно. Для ее проведения заемщики - юридические лица должны предоставить подтверждение фактов снижения доходов или остановки работы. Банки применяют к среднему и крупному бизнесу индивидуальный подход при реструктуризации с учетом отчетности и перспектив восстановления, к физическим лицам - оценку на портфельной основе (кроме ипотечного и автокредитования), сообщили в НБУ.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, НБУ постановлением, которое вступает в силу 22 декабря одобрил комплекс антикризисных мер для поддержки банковского сектора и экономики на время введенных ограничительных мер, в том числе усиленного карантина (с 8 до 24 января 2021 года).

Постановление дополняет перечень тех действий НБУ, которые уже были введены ранее для поддержания банковской системы на время ограничений, связанных с распространением COVID-19.

Напомним, Национальный банк Украины в конце марта 2020 года рекомендовал банкам провести реструктуризацию кредитов, которые потеряли доход из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2020 года в национальной валюте составили 34,7% годовых. По сравнению с октябрем ставки снизились на 0,5 п.п.