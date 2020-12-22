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Реструктуризацію кредитів буде продовжено через карантин: НБУ визначив терміни

Київ, Вівторок 22 грудня 2020 12:50
Реструктуризацію кредитів буде продовжено через карантин: НБУ визначив терміни
Фото: каса банку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Для громадян можливість реструктуризації боргу продовжена до 31 травня 2021 року

Національний банк України рекомендував банкам реструктуризувати кредити позичальникам, які зазнали фінансових труднощів від запровадження карантину. Це стосується боржників, які не можуть обслуговувати кредити.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, банкам дозволено не поширювати окремі ознаки дефолту на кредити, які будуть реструктуризовані:

  • до 30 квітня 2021 року (включно) для боржників - фізичних осіб;
  • до 31 травня 2021 року (включно) - для боржників - юридичних осіб.

Реструктуризація не має погіршувати умови для позичальника та призводити до підвищення ефективної процентної ставки. Банки не мають встановлювати комісії за реструктуризацію, йдеться в повідомленні.

Реструктуризацію рекомендовано проводити дистанційно. Для її проведення позичальники - юридичні особи мають надати підтвердження фактів зниження доходів чи зупинення роботи. Банки застосовують до середнього та великого бізнесу індивідуальний підхід під час реструктуризації з урахуванням звітності та перспектив відновлення, до фізичних осіб - оцінку на портфельній основі (окрім іпотечного та автокредитування), повідомили в НБУ.

Як зазначається в повідомленні прес-служби, НБУ постановою, яка набирає чинності 22 грудня ухвалив комплекс антикризових заходів для підтримки банківського сектору та економіки на час запроваджених обмежувальних заходів, у тому числі посиленого карантину (з 8 до 24 січня 2021 року).

Постанова доповнює перелік тих дій НБУ які вже було запроваджено раніше для підтримання банківської системи на час обмежень, пов’язаних із поширенням COVID-19.

Нагадаємо, Національний банк України наприкінці березня 2020 року рекомендував банкам провести реструктуризацію кредитів, які втратили дохід через обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в листопаді 2020 року в національній валюті становили 34,7% річних. У порівнянні з жовтнем ставки знизилися на 0,5 в.п.

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