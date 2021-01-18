Рестораны, ТРЦ и ночные клубы: с начала жесткого карантина закрыли сотни заведений

С начала жесткого карантина в Украине закрыли сотни ресторанов, торгово-развлекательных центров и ночных клубов. Они нарушили запрет на прием посетителей.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания Владимира Зеленского с членами правительства.

Сообщается, что из-за нарушения карантинных правил закрыли полтысячи развлекательных заведений и ресторанов, более 60 ТРЦ и 40 клубов.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался о том, какие карантинные ограничения действуют в других странах.

"Мы сравнили 18 европейских стран по индексу жесткости, который учитывает ряд показателей. Например, в Италии этот индекс составляет 87,9, в Германии - 85,1, в Греции - 84, в Австрии - 78, в Польше - 71. Украина среди 18 стран занимает 16-е место и имеет индекс жесткости 61,5. То есть у нас один из самых низких показателей жесткости карантина", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров намерен продлить адаптивный карантин в Украине до 31 марта.

Также до конца года будет действовать масочный режим в общественных местах.