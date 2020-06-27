Рестораны до 22:00 и тотальный контроль: Киевская область ужесточила карантин

Местные власти решили ужесточить карантин в Киевской области. С 26 июня в регионе запретили массовые мероприятия, обязали рестораны закрываться после 22:00, а также усилили контроль.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской областной государственной администрации.

Сообщается, что в Киевской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации запрещены массовые мероприятия в помещениях. При этом можно проводить мероприятия с привлечением не более 10 человек с соблюдением санитарных правил.

Также с 26 июня время работы заведений общепита и развлекательных учреждений ограничено до 22:00.

Кроме того, усилен контроль:

за соблюдением противоэпидемических мер на городском, пригородном, междугородном внутриобластном транспорте

за соблюдением противоэпидемических мер на рынках, в заведениях торговли, питания и детсадах;

за соблюдением противоэпидемических мер со стороны субъектов хозяйствования.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что к ужесточению карантина готовятся 13 регионов, в том числе Киев.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что местные власти все ближе к решению о возвращении к жесткому карантину.