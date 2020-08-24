Республиканцы выбрали Трампа кандидатом в президенты США

Республиканская партия Соединенных Штатов Америки выбрала кандидата в президенты страны. По результатам формального голосования, наибольшую поддержку получил действующий президент Дональд Трамп.

Съезд американской Республиканской партии транслировало издание Washington Post.

Трамп получил необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов республиканского съезда. Голосование было формальным, поскольку Трамп победил все республиканские праймериз при отсутствии конкуренции.

Кроме того, республиканцы выбрали кандидата в вице-президенты США. В случае победы на выборах, вице-президентом станет Майк Пенс, который сегодня находится на той же должности.

Как поясняет Washington Post, часть делегатов не поддержали кандидатуру Трампа, поскольку не довольны его политикой.

Напомним, кандидата в президенты США также выбрала Демократическая партия; в президенты от демократов будет баллотироваться Джо Байден.

Добавим, демократы также утвердили кандидатуру вице-президента США.