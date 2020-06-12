Республиканцы назвали место торжественного объявления кандидата в президенты США

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Трампа выдвинут на переизбрание президентом США во Флориде

Церемония выдвижения кандидата от Республиканской партии в президенты Соединенных Штатов произойдет в городе Джексонвилл, штат Флорида. Действующего лидера страны выдвинут на переизбрание на выборах в 2020 году.

Об этом сообщает AP.

Ранее планировалось объявить о выдвижени Трампа в городе Шарлотт. Председатель Республиканского национального комитета Ронна Макдэниел заявила, что мероприятие будет проходить на Мемориальной арене ветеранов VyStar, которая вмещает 15 тысяч человек. Более подробную информацию опубликуют в ближайшие недели.

"Мы рады отпраздновать это знаменательное событие в великом городе Джексонвилле. Мало того, что Флорида занимает особое место в сердце президента Трампа, как его родной штат, но это имеет решающее значение на пути к победе в 2020 году", - сказала Макдэниел.

Ожидается, что этот праздник может принести как минимум 100 миллионов долларов дохода для принимающего города, возможно, даже больше.

Напомним, бывший вице-президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, который является предполагаемым соперником Трампа от Демократической партии, предупредил нынешнего президента о возможном военном перевороте осенью 2020 года.

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Автор: Виталия Мазур