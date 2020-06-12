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Республіканці назвали місце урочистого оголошення кандидата в президенти США

Новини » Політика     12.06.2020 - 05:37
Республіканці назвали місце урочистого оголошення кандидата в президенти США
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Трампа висунуть на переобрання президентом США у Флориді

Церемонія висунення кандидата від Республіканської партії в президенти Сполучених Штатів відбудеться в місті Джексонвілл, штат Флорида. Чинного лідера країни висунуть на переобрання на виборах в 2020 році.

Про це повідомляє AP.

Раніше планувалося оголосити про висунення Трампа в місті Шарлотт. Голова Республіканського національного комітету Ронна Макденіел заявила, що захід буде проходити на Меморіальній арені ветеранів VyStar, яка вміщує 15 тисяч осіб. Більш детальну інформацію опублікують в найближчі тижні.

"Ми раді відсвяткувати цю знаменну подію у великому місті Джексонвілл. Мало того, що Флорида займає особливе місце у серці президента Трампа, як його рідний штат, але це має вирішальне значення на шляху до перемоги в 2020 році", - сказала Макденіел.

Очікується, що це свято може принести як мінімум 100 мільйонів доларів доходу для приймаючого міста, можливо, навіть більше.

Нагадаємо, колишній віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, який є ймовірним суперником Трампа від Демократичної партії, попередив нинішнього президента про можливий військовий переворот восени 2020 року.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України Президент СШАпраймериз в сшаВибори в США
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