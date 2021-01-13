ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Республиканцы не хотят отдельно собирать Сенат для рассмотрения импичмента Трампа

Вашингтон, Среда 13 января 2021 21:03
Республиканцы не хотят отдельно собирать Сенат для рассмотрения импичмента Трампа
Фото: сенат США (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Представители Республиканской партии США не собираются рассматривать вопрос импичмента президента Дональда Трампа. Внеочередное заседание не будут собирать.

Об этом сообщает CNN.

Лидер большинства в Сенате, республиканец Митч Макконнелл общался в среду с лидером демократического меньшинства Чаком Шумером и уведомил его, что Сенат не будет прерывать каникулы ради рассмотрения резолюции об импичменте и вряд ли соберется ранее 19 января, за день до инаугурации Джозефа Байдена.

Напомним, сегодня Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, рассматривает резолюцию касательно импичмента Дональда Трампа. В ближайшие часы Палата должна проголосовать за документ.

Ранее сообщалось, что статьи об импичменте 45-го президента США Дональда Трампа будут незамедлительно переданы в Сенат.

Рассматривать импичмент начали после того, как вице-президент США Майк Пенс отказал конгрессменам от Демократической партии в применении 25-й поправки в Конституцию относительно Трампа. Эта поправка позволила бы отстранить от власти 45-го президента до инаугурации Байдена.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь