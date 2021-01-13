Республиканцы не хотят отдельно собирать Сенат для рассмотрения импичмента Трампа

Фото: сенат США (Getty Images)

Представители Республиканской партии США не собираются рассматривать вопрос импичмента президента Дональда Трампа. Внеочередное заседание не будут собирать.

Об этом сообщает CNN.

Лидер большинства в Сенате, республиканец Митч Макконнелл общался в среду с лидером демократического меньшинства Чаком Шумером и уведомил его, что Сенат не будет прерывать каникулы ради рассмотрения резолюции об импичменте и вряд ли соберется ранее 19 января, за день до инаугурации Джозефа Байдена.

Напомним, сегодня Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, рассматривает резолюцию касательно импичмента Дональда Трампа. В ближайшие часы Палата должна проголосовать за документ.

Ранее сообщалось, что статьи об импичменте 45-го президента США Дональда Трампа будут незамедлительно переданы в Сенат.

Рассматривать импичмент начали после того, как вице-президент США Майк Пенс отказал конгрессменам от Демократической партии в применении 25-й поправки в Конституцию относительно Трампа. Эта поправка позволила бы отстранить от власти 45-го президента до инаугурации Байдена.