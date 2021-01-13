Республіканці не хочуть окремо збирати Сенат для розгляду імпічменту Трампа

Фото: сенат США (Getty Images)

Представники Республіканської партії США не збираються розглядати питання імпічменту президента Дональда Трампа. Позачергове засідання не будуть збирати.

Про це повідомляє CNN.

Лідер більшості в Сенаті, республіканець Мітч Макконнелл спілкувався в середу з лідером демократичної меншості Чаком Шумером і повідомив його, що Сенат не буде переривати канікули заради розгляду резолюції про імпічмент і навряд чи збереться раніше 19 січня, за день до інавгурації Джозефа Байдена.

Нагадаємо, сьогодні Палата представників, нижня палата Конгресу США, розглядає резолюцію щодо імпічменту Дональда Трампа. У найближчі години Палата повинна проголосувати за документ.

Раніше повідомлялося, що статті про імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа будуть негайно передані в Сенат.

Розглядати імпічмент почали після того, як віце-президент США Майк Пенс відмовив конгресменам від Демократичної партії в застосуванні 25-ї поправки до Конституції щодо Трампа. Ця поправка дозволила б усунути від влади 45-го президента до інавгурації Байдена.