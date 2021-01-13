ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Республіканці не хочуть окремо збирати Сенат для розгляду імпічменту Трампа

Вашингтон, Середа 13 січня 2021 21:03
Республіканці не хочуть окремо збирати Сенат для розгляду імпічменту Трампа
Фото: сенат США (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Представники Республіканської партії США не збираються розглядати питання імпічменту президента Дональда Трампа. Позачергове засідання не будуть збирати.

Про це повідомляє CNN.

Лідер більшості в Сенаті, республіканець Мітч Макконнелл спілкувався в середу з лідером демократичної меншості Чаком Шумером і повідомив його, що Сенат не буде переривати канікули заради розгляду резолюції про імпічмент і навряд чи збереться раніше 19 січня, за день до інавгурації Джозефа Байдена.

Нагадаємо, сьогодні Палата представників, нижня палата Конгресу США, розглядає резолюцію щодо імпічменту Дональда Трампа. У найближчі години Палата повинна проголосувати за документ.

Раніше повідомлялося, що статті про імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа будуть негайно передані в Сенат.

Розглядати імпічмент почали після того, як віце-президент США Майк Пенс відмовив конгресменам від Демократичної партії в застосуванні 25-ї поправки до Конституції щодо Трампа. Ця поправка дозволила б усунути від влади 45-го президента до інавгурації Байдена.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Сполучені Штати Америки

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся