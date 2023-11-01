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У республіканців висунули умови Байдену щодо допомоги Україні: що хочуть

Фото: конгресмен Майк Гарсіа (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Республіканській партії США висунули умови до адміністрації президента США Джо Байдена щодо продовження підтримки України. Конгресмени вимагають чіткої звітності щодо війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву конгресмена від штату Каліфорнія Майка Гарсіа.

Він вважає, що президент України Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден повинні надати Конгресу "стратегію перемоги". Вона повинні містити точні оцінки, кінцеву мету і критерії завершення війни. Також Гарсіа більшої звітності щодо наданої Україні зброї.

На його думку, Байден та глава Пентагону Ллойд Остін повинні пояснити необхідність подальшої допомоги, тобто яка зброя відправляється та як вона може допомогти Україні виграти війну.

Республіканці хочуть, що Білий дім дав список озброєння, яке може змінити патову ситуацію на фронті і яке ще не отримала Україна. Від Казначейства та Мінфіну США вимагають звіту перед Конгресом про рівень виконання санкцій проти Росії. Також Гарсіа наполягає на жорсткій санкційній політиці проти РФ з боку США та НАТО.

Окремим пунктом конгресмен запитав, чи сходяться погляди України та США щодо окупованого росіянами Криму. 

Що цьому передувало

Нагадаємо, Конгрес США не вніс нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет. Це питання хочуть розглянути окремо.

Крім того, Палата представників обрала нового речника Палати представників США Майка Джонсона. Він запропонував свій варіант пакета допомоги Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без України.

Білий дім уже заявив, що накладе вето на запропонований республіканцями законопроєкт, де не врахована допомога Україні.

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